14:53, 10 Åžubat 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan deÄŸiÅŸiklik onayÄ±na ilk yorum





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep tayyip ErdoÄŸan'Ä±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini onaylamasÄ± ile ilgili olarak "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini onayladÄ±, dolayÄ±sÄ±yla artÄ±k halk oylamasÄ±, diÄŸer adÄ±yla referandumun tarihi de netleÅŸti. Ä°nÅŸallah 16 Nisan tarihinde referandum yapÄ±lacak. Meclisin hallettiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± bu deÄŸiÅŸikliÄŸin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan da nihai tasdiki yapÄ±lacak." dedi.

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