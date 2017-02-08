GÃ¼ncelleme: 14:28, 10 Åžubat 2017 Cuma

UÅŸak'ta 15 Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda





AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UÅŸak'ta, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5'i kadÄ±n 15 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, kent merkezinde Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 5'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. UÅŸak Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ZanlÄ±larÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edildi.

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