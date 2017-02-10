15:04, 10 Åžubat 2017 Cuma

Van'da 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) kapsamÄ±nda Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Vali Ä°brahim TaÅŸyapan, 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TaÅŸyapan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± personel hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini, bu nedenle gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma iÅŸlemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bu konuda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸma ile ilgili bilgi veren TaÅŸyapan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ±nda bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ettiÄŸi iÃ§in uzaklaÅŸtÄ±rma iÅŸlemi yaptÄ±k. Bu geÃ§ici bir durum. Daha sonra onlar hakkÄ±ndaki iÅŸlemlere gÃ¶re sÃ¼reÃ§ sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak. SÃ¶zleÅŸmeli personelin de sÃ¶zleÅŸmelerini askÄ±ya aldÄ±k sadece. Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lma gibi bir durum sÃ¶z konusu deÄŸildir. Bu gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rmalar bir tedbirdir, daha sonra iade edilebilir. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyemizde iÅŸÃ§i, memur dahil 190 civarÄ±nda bir aÃ§Ä±ÄŸa alma sÃ¶z konusu. Bu tedbir olarak yapÄ±lan bir iÅŸlem. SonuÃ§lanÄ±nca da gereken Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Ä°lÃ§e belediyelerimiz de kendi iÃ§inde bu tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor."