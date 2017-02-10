GÃ¼ncelleme: 14:48, 10 Åžubat 2017 Cuma

Maden ÅŸehitleri anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±.

Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmesinde dÃ¼zenlenen anma programÄ±nda konuÅŸan TÃ¼rkiye Maden-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Elbistan-AfÅŸin Åžube BaÅŸkanÄ± Adil BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, 2011 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m Ã¼lkeyi yasa boÄŸan elim bir kaza meydana geldiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Toprak altÄ±nda kalan madencileri anmak Ã¼zere bir arada olduklarÄ±nÄ± ifade eden BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, bu tÃ¼r olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ±nÄ± temenni etti.

Maden ÅŸehitlerinin ailelerinin halen huzursuz olduÄŸuna iÅŸaret eden Adil BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, "GÃ¶Ã§Ã¼k faciasÄ±nda toprak altÄ±nda kalan 9 madenci ÅŸehidimizin cansÄ±z bedenlerine halen ulaÅŸÄ±lamadÄ±." dedi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r HavzasÄ±'nda 11 maden ÅŸehidi iÃ§in oluÅŸturulan anÄ±t ziyaret edildi ve dualar okundu.

Anma programÄ±na madencilerin ailelerinin yanÄ± sÄ±ra AfÅŸin KaymakamÄ± Ali Edip Budan ile diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali iÃ§in kÃ¶mÃ¼r Ã¼retimi yapÄ±lan Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 Åžubat 2011'de meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte YaÅŸar Alkaya yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 10 Åžubat 2011'deki ikinci gÃ¶Ã§Ã¼kte ise 10 kiÅŸi toprak altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±ndan dozer operatÃ¶rÃ¼ RuÅŸen Demir'in cenazesi Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, HacÄ± Mehmet Ä°pek, Muhsin KoÅŸan, Adnan Demir, TuÄŸran GÃ¶khan, Nail YÄ±lmaz, Kemal Elmas, Cuma YÄ±ldÄ±rÄ±m, AydoÄŸan Polat ve Halil TatlÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedenlerine ise ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶Ã§Ã¼kle ilgili 23 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve geÃ§en ay sonuÃ§lanan davada mahkeme, 4 yÄ±l 2'ÅŸer ay hapse mahkum ettiÄŸi 4 sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ±nÄ± 91 bin 200'er lira para cezasÄ±na Ã§evirmiÅŸti.