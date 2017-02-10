15:16, 10 Åžubat 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda ÅŸÃ¼pheli paket





Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, geÃ§eceÄŸi gÃ¼zergahta kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerinde duran poÅŸet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibine baÄŸlÄ± bomba imha uzmanlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸacaÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met MeydanÄ±'na giden gÃ¼zergahta bir poÅŸet, bomba endiÅŸesine neden oldu. BÃ¼yÃ¼kbÃ¶lcek Mahallesi BÃ¼yÃ¼kbÃ¶lcek Caddesi'nde Ã§Ã¶p konteynerin yanÄ±ndaki poÅŸette bomba olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine polis Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±. ArdÄ±ndan poÅŸet, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibine baÄŸlÄ± bomba imha uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan fÃ¼nye ile patlatÄ±ldÄ±. PoÅŸette Ã§Ã¶p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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