CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda ÅŸÃ¼pheli paket

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, geÃ§eceÄŸi gÃ¼zergahta kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerinde duran poÅŸet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibine baÄŸlÄ± bomba imha uzmanlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸacaÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met MeydanÄ±'na giden gÃ¼zergahta bir poÅŸet, bomba endiÅŸesine neden oldu.
BÃ¼yÃ¼kbÃ¶lcek Mahallesi BÃ¼yÃ¼kbÃ¶lcek Caddesi'nde Ã§Ã¶p konteynerin yanÄ±ndaki poÅŸette bomba olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine polis Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±.
ArdÄ±ndan poÅŸet, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma ekibine baÄŸlÄ± bomba imha uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan fÃ¼nye ile patlatÄ±ldÄ±. PoÅŸette Ã§Ã¶p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.