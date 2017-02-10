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16:36, 10 Åžubat 2017 Cuma
Avrupa
15:25, 10 Åžubat 2017 Cuma

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Fransa'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±
Fransa'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Montpellier ÅŸehrinde bir eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, sabah saatlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri,Â MontpellierÂ ÅŸehrinde bulunan bir apartman dairesine baskÄ±n dÃ¼zenledi.Â 

Uzun sÃ¼redir takip edilen bir kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen baskÄ±nda biri 16 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z olmak Ã¼zere, 4 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GenÃ§ kÄ±zÄ±n bir sÃ¼redir sosyal medya Ã¼zerinden takibe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'ye gitmek Ã¼zere olduÄŸu bildirildi.

Evde yapÄ±lan aramada,Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek patlayÄ±cÄ±lar ve bu maddeleri Ã¼rettikleri bir laboratuvarÄ±n bulunduÄŸu ifade edildi.

Evde ele geÃ§irilen kimyevi maddelerin intihar saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesi doÄŸurduÄŸuna deÄŸinen gÃ¼venlik kaynaklarÄ±, 4 kiÅŸinin "saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§erisinde olan kiÅŸiler" kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



Ä°lgili Konular fransa
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