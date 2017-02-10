Fransa'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±

FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, sabah saatlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri,Â MontpellierÂ ÅŸehrinde bulunan bir apartman dairesine baskÄ±n dÃ¼zenledi.Â
Uzun sÃ¼redir takip edilen bir kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen baskÄ±nda biri 16 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z olmak Ã¼zere, 4 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GenÃ§ kÄ±zÄ±n bir sÃ¼redir sosyal medya Ã¼zerinden takibe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'ye gitmek Ã¼zere olduÄŸu bildirildi.
Evde yapÄ±lan aramada,Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek patlayÄ±cÄ±lar ve bu maddeleri Ã¼rettikleri bir laboratuvarÄ±n bulunduÄŸu ifade edildi.
Evde ele geÃ§irilen kimyevi maddelerin intihar saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesi doÄŸurduÄŸuna deÄŸinen gÃ¼venlik kaynaklarÄ±, 4 kiÅŸinin "saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§erisinde olan kiÅŸiler" kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Humus'taki saldÄ±rÄ±sÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in vize muafiyeti yaz Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸecek" dedi
Kremlin, TÃ¼rk askerine yÃ¶nelik yanlÄ±ÅŸlÄ±kla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± ile ilgili TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ koordinat verdiÄŸini savundu
Almanya Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Kesici, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere uygulanan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ortadan kalkÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Montpellier ÅŸehrinde bir eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±
Lavrov, Esed rejiminin, "ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda" PKK/PYD'nin uzantÄ±sÄ± YPG ile de doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' yÃ¶nÃ¼ndeki raporunu kesin ifadelerle yalanladÄ±.
Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±ndan Sappari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kosova eski BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinayâ€™Ä±n SÄ±rbistanâ€™a iade talebine iliÅŸkin mahkeme kararÄ± 2 Martâ€™ta aÃ§Ä±klanacak
Peru'da hakkÄ±nda yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ± bulunan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Toledo hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ld
Almanya'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Demokratik Parti'den Schneider, Nauen'deki mÃ¼lteci yurdu inÅŸaatÄ±nÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 8 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±
Kenya'da mahkeme, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci kampÄ± Dadaab'Ä±n kapanmasÄ± iÃ§in alÄ±nan kararÄ± iptal etti
Bulgaristan'da bir yetimhaneye yerleÅŸtirilen iki Afgan Ã§ocuk yerel halkÄ±n tepkisi Ã¼zerine geri gÃ¶nderildi
Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisi, "(KapÄ±da vize) UygulamanÄ±n 2017'de de devam etmesi amacÄ±yla BrÃ¼ksel'i ikna etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶stereceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Washington eyaleti BaÅŸsavcÄ±sÄ± Robert Ferguson, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a seslenerek, 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± getiren kararnamesini geri Ã§ekmesini istedi.
Ä°ran ve Pakistan Chabahar ve Gwadar limanlarÄ±nÄ± Orta Asya ve Ã‡in'e baÄŸlamak iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.