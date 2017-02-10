15:11, 10 Åžubat 2017 Cuma

BozdaÄŸ'dan Ä°stinaf Mahkemesi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, bazÄ± temaslarda bulunmak iÃ§in geldiÄŸi Antalya'da Vali MÃ¼nir KaraloÄŸlu'nu makamÄ±nda ziyaret etti.

Bakan BozdaÄŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bakanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirmek, yarÄ±n yapÄ±lacak toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlara katÄ±lmak ve Antalya BÃ¶lge Adliye Mahkemesinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak iÃ§in kentte bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ã–ÄŸleden sonra istinafla ilgili deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceklerini anlatan BozdaÄŸ, "BilindiÄŸi gibi istinaf mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da faaliyete geÃ§ti. 6 aylÄ±k sÃ¼re doldu. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde istinaf mahkemelerimizin uygulamalarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan ihtiyaÃ§lar, sorunlar, Ã§Ã¶zÃ¼mler nelerdir buna dair deÄŸerlendirme toplantÄ±larÄ±nÄ±, her istinaf mahkememizin olduÄŸu yerde yapÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

DiÄŸer istinaf mahkemelerinin olduÄŸu yerlerde de sÃ¶z konusu toplantÄ±yÄ± yapacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Bakan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Konuyu geniÅŸ boyutlarÄ±yla ele alÄ±p, deÄŸerlendireceÄŸiz. BugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra BÃ¶lge Adliye Mahkememizde deÄŸerlendirme toplantÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸ boyutlarÄ±yla yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler iÃ§erisinde de tÃ¼m bÃ¶lge adliye mahkemelerinden gelen Ã¶neriler ve eleÅŸtiriler boyutunda neler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± somutlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ihtiyaÃ§lar var. OnlarÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in de kanuni bazÄ± dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ± zorunluÄŸu ortada. AmacÄ±mÄ±z istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na adalet beklentisine en doÄŸru cevabÄ± verebilmesidir. Bunun temini iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor."