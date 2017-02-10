Almanya'da başörtülü öğretmene tazminat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'da Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesinin, Berlin’de bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesini hükmetmesi Müslüman derneklerce memnuniyetle karşılandı.
Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, Eyalet İş Mahkemenin verdiği kararın Berlin'deki "Tarafsızlık Yasası"nın anayasa ile uyumlu olmadığını gösterdiğini belirtti.
Yeni karardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kesici, “Başörtülü öğretmenlere uygulanan ayrımcılık ortadan kalkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Kesici, Berlin’deki "Tarafsızlık Yasa"nın yürürlükten kaldırılmasını ve böylelikle başörtüsünden dolayı ayrımcılığa son verilmesini ümit ettiklerini kaydetti.
Toplumda var alan farklı inançlara saygı gösterilmesi, birlikte yaşamın da buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Kesici, Federal Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği kararla çok dinli bir toplumun birlikte yaşamasına ilişkin yolu açtığını ifade etti.
Berlin İslam Federasyonu (IF) Genel Sekreteri Mustafa Özdemir de Eyalet İş Mahkemenin verdiği kararın memnuniyet verici olduklarını belirterek, özellikle kararda "Tarafsızlık Yasası"nın Anayasa Mahkemesinin kararıyla uyuşup uyuşmadığından kuşku duyulduğunun ifade edilmesinin sevindirici olduğuna dikkati çekti.
"Berlinli Müslümanlar şimdi Tarafsızlık Yasası’nın kaldırılması yönünde adımlar atılmasını bekliyor." ifadesini kullanan Özdemir, Berlin İslam Federasyonunun, sadece Müslüman kadınları dışlayan söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılması için çaba sarf ettiğini vurguladı.
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) derneğinden yapılan açıklamada da Eyalet İş Mahkemesinin kararıyla eyalet hükümetinin "Tarafsızlık Yasası"nı gündeme alması gerektiğini belirterek, "Söz konusu yasa Müslüman kadınları dışlıyor. İş verenlere de ayrımcılık yapmasına cesaret veriyor. Bundan dolayı karardan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi dün bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesine hükmetmişti.
Berlin eyaletinde, okullarda, polis teşkilatında ve adli mercilerde dini sembol ve kıyafetler giyilmesini yasaklayan “Tarafsızlık Yasası"ndan dolayı başörtüsü takan öğretmenlerin okullarda ders vermesine izin verilmiyor.
Ancak Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş ve "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağı getirilebileceğine karar vermişti.
Suriye ordusuna ait savaş uçağının Humus'taki saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Ukrayna vatandaşları için vize muafiyeti yaz öncesinde gerçekleşecek" dedi
Kremlin, Türk askerine yönelik yanlışlıkla düzenlenen saldırı ile ilgili Türk tarafının yanlış koordinat verdiğini savundu
Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici, "Başörtülü öğretmenlere uygulanan ayrımcılık ortadan kalkıyor" açıklaması yaptı
Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı
Lavrov, Esed rejiminin, "ihtiyaç duyulduğunda" PKK/PYD'nin uzantısı YPG ile de doğrudan ya da dolaylı olarak görüştüğünü söyledi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanın öldürüldüğü' yönündeki raporunu kesin ifadelerle yalanladı.
Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütünün elebaşlarından Sappari öldürüldü
Kosova eski Başbakanı Ramush Haradinay’ın Sırbistan’a iade talebine ilişkin mahkeme kararı 2 Mart’ta açıklanacak
Peru'da hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan eski Devlet Başkanı Toledo hakkında tutuklama kararı çıkarıld
Almanya'daki aşırı sağcı Ulusal Demokratik Parti'den Schneider, Nauen'deki mülteci yurdu inşaatını kundakladığı için 8 yıl hapis cezası aldı
Kenya'da mahkeme, dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaab'ın kapanması için alınan kararı iptal etti
Bulgaristan'da bir yetimhaneye yerleştirilen iki Afgan çocuk yerel halkın tepkisi üzerine geri gönderildi
Yunan Dışişleri yetkilisi, "(Kapıda vize) Uygulamanın 2017'de de devam etmesi amacıyla Brüksel'i ikna etmek için her türlü çabayı göstereceğiz" açıklaması yaptı
Washington eyaleti Başsavcısı Robert Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini geri çekmesini istedi.
İran ve Pakistan Chabahar ve Gwadar limanlarını Orta Asya ve Çin'e bağlamak için işbirliği anlaşması imzaladı.