15:27, 10 Åžubat 2017 Cuma

Ukrayna'ya kimlikle seyahat edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaret ve turist sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyoruz. HaklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki sÃ¼reÃ§te vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±nÄ±n pasaporta ihtiyaÃ§ duymadan sadece kimlikleriyle Ã¼lkelerimizi ziyaret etmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±k. Yaz gelmeden bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z" dedi.Â