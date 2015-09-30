15:36, 10 Şubat 2017 Cuma

Kremlin: Türkiye yanlış koordinat verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında üç askerin şehit olmasına yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" dedi.

Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında, Moskova ve Ankara'nın, El Bab'da 3 Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan olayın nedenleri konusunda fikir ayrılıklarının bulunmadığını söyledi.

Peskov şu ifadeleri kullandı: "(Olayın) nedenleri konusunda bir tartışma yok. Maalesef, askerlerimiz terörist gruplara hava saldırıları düzenlerken bize Türk partnerlerimiz tarafından verilen koordinatlar doğrultusunda hareket etti, bu koordinatların sınırları içerisinde Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu.

“KOORDİNATLARIN VERİLMESİNDEKİ KOORDİNASYON EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDI”

"Kasıtlı olmayan hava saldırısının gerçekleşmesinin sebebi bu" diye devam eden Peskov, yaşananların Türk istihbaratının hatası olup olmadığı yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Bunun koordinatların verilmesindeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."

Peskov, benzer bir olayın yaşanmaması için Rus ve Türk genelkurmayları arasındaki koordinasyon mekanizmasının iyileştirilmesi için acilen önlemler alınması gerektiğinin de altını çizdi.