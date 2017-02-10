AB, Ukrayna'ya vize muafiyetini yaza yetiÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, 14 ay Ã¶nce tÃ¼m kriterleri yerine getiren Ukrayna'ya vize muafiyetinin yaz Ã¶ncesi getirileceÄŸini sÃ¶yledi.
Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi. Daha sonra aÃ§Ä±klamalarda bulunan Juncker, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda son gÃ¼nlerde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren Ã§atÄ±ÅŸmalar, mali destek ve vize serbestisi konularÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Kiev'in son 3 yÄ±lda Ã¶nemli reformlarÄ± hayata geÃ§irdiÄŸini ifade eden Juncker, "Ukrayna, sergilemiÅŸ olduÄŸu reform Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda bir ÅŸeyler almayÄ± hak ediyor. AB'nin Ukrayna'ya makro ekonomik destek programÄ± kapsamÄ±ndaki kredi diliminin ikinci kÄ±smÄ± olan 600 milyon avro, birkaÃ§ hafta iÃ§erisinde serbest bÄ±rakÄ±lacak." dedi.
Ukrayna'nÄ±n ABâ€™nin stratejik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Juncker, Ã¼lkenin Rusya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada desteklenmesi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Juncker, "Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in vize muafiyeti yaz Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸecek." ifadesini kullandÄ±.
Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman da, serbest bÄ±rakÄ±lacak 600 milyon avroluk kredinin Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, AB'ye verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Groysman ayrÄ±ca, AB Komisyon BaÅŸkanÄ± Juncker'i mayÄ±s ayÄ±nda Ukrayna'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek Eurovision ÅŸarkÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±na da davet etti.
AB Komisyonu, Ukrayna'nÄ±n vize serbestisi iÃ§in belirlenen 133 kriteri, AralÄ±k 2015'te yerine getirdiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ancak birlik Ã¼lkeleri, Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vizeden muaf tutulabilmeleri iÃ§in gerekli durumlarda anlaÅŸmanÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na olanak saÄŸlayan "fren mekanizmasÄ±nÄ±n" hayata geÃ§irilmesini istemiÅŸti.
AralÄ±k 2016'da, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, sÃ¶z konusu mekanizma Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Fren mekanizmasÄ±, geri kabul anlaÅŸmalarÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin azalmasÄ±, AB'ye bir Ã¼lke Ã¼zerinden baÅŸka Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kaÃ§ak yollarla giriÅŸinin artmasÄ±, Ã¼ye devletlerin gÃ¼venliklerine yÃ¶nelik risklerde artÄ±ÅŸ olmasÄ±, vize serbestisi saÄŸlanan Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak Schengen Ã¼yesi Ã¼lkelerde kalÄ±ÅŸlarÄ±nda artÄ±ÅŸ olmasÄ± gibi durumlarda AB'ye anlaÅŸmayÄ± askÄ±ya alma hakkÄ± veriyor.
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