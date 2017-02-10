16:01, 10 Åžubat 2017 Cuma

Rejim uÃ§aklarÄ± Humus'ta sivilleri vurdu





Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Humus'taki saldÄ±rÄ±sÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Vaer ilÃ§esinde yerleÅŸim yerine dÃ¼zenlediÄŸi bombardÄ±man sonucu 9 sivil Ã¶ldÃ¼. AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ã¼lkenin iÃ§ kesimlerinde yer alan Humus'un Vaer ilÃ§esi Suriye ordusuna ait hava gÃ¼Ã§lerince vuruldu. Biri Ã§ocuk 9 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±da, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. YaralananlarÄ±n bÃ¶lgedeki sahra hastanelerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k hasarÄ±n meydana geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Vaer, MayÄ±s 2011'den beri rejim gÃ¼Ã§lerinin ablukasÄ± altÄ±nda yer alÄ±yor. TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine raÄŸmen Suriye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Esed rejiminin ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor.Â

Ä°lgili Konular Humus

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.