LÃ¼bnan'dan, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± faillerine dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Adalet BakanÄ± Selim Ceraysati'nin yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'deki bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§masÄ± ve yasal sÃ¼reci takip iÃ§in bir heyet gÃ¶revlendirdiÄŸi ifade edildi.
DavanÄ±n olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yasal haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± belirtilirken, ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde bir savcÄ± ve daha fazla uzmanÄ±n Ä°stanbul'a gideceÄŸi bilgisi aÃ§Ä±klamada yer aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn da iki gÃ¼n Ã¶nce Adalet BakanÄ± Ceraysati'yi kurbanlarÄ±n aileleriyle iletiÅŸim kurarak olayla ilgili yasal bir formÃ¼l bulmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸti. Avn, ayrÄ±ca LÃ¼bnan makamlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk yetkililerle iletiÅŸime geÃ§erek sÃ¼reci kolaylaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Ä°stanbul'daki bir eÄŸlence mekanÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da olduÄŸu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 71 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±da 3 LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ± Ã¶lÃ¼rken, 6 LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
LÃ¼bnan yargÄ± makamlarÄ±, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma hakkÄ±nda geÃ§en ay TÃ¼rkiye'den bilgi istemiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdulgadir Masharipov, 17 Ocak'ta Ä°stanbul Esenyurt'ta yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.