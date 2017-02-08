16:09, 10 Åžubat 2017 Cuma

LÃ¼bnan'dan, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± faillerine dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Adalet BakanÄ± Selim Ceraysati'nin yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'deki bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§masÄ± ve yasal sÃ¼reci takip iÃ§in bir heyet gÃ¶revlendirdiÄŸi ifade edildi.

DavanÄ±n olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yasal haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± belirtilirken, ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde bir savcÄ± ve daha fazla uzmanÄ±n Ä°stanbul'a gideceÄŸi bilgisi aÃ§Ä±klamada yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn da iki gÃ¼n Ã¶nce Adalet BakanÄ± Ceraysati'yi kurbanlarÄ±n aileleriyle iletiÅŸim kurarak olayla ilgili yasal bir formÃ¼l bulmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸti. Avn, ayrÄ±ca LÃ¼bnan makamlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk yetkililerle iletiÅŸime geÃ§erek sÃ¼reci kolaylaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Ä°stanbul'daki bir eÄŸlence mekanÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da olduÄŸu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 71 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±da 3 LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ± Ã¶lÃ¼rken, 6 LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

LÃ¼bnan yargÄ± makamlarÄ±, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma hakkÄ±nda geÃ§en ay TÃ¼rkiye'den bilgi istemiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdulgadir Masharipov, 17 Ocak'ta Ä°stanbul Esenyurt'ta yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.