GÃ¼ncelleme: 16:22, 10 Åžubat 2017 Cuma

AK Parti'yi iÅŸgal davasÄ±nda 10 tahliye





AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 tutuklu sanÄ±ktan 10â€™u tahliye edildi. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, taleplerin ardÄ±ndan verdiÄŸi ara kararlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Mahkeme heyeti, AstegÌ†men Berkay Demir, Astsubay Ali AydogÌ†an, uzman Ã§avuÅŸlar, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Fahrettin Kemal, Feyyaz YÃ¶rÃ¼k, ResÌ§at ArdÄ±l, SÌ§ahin Kurt, IÌ‡brahim TÄ±rasÌ§ ve HÃ¼reyre Can Ã‡atalâ€™Ä±n tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanÄ±klardan BinbaÅŸÄ± Faruk ÅžimÅŸek, YÃ¼zbaÅŸÄ± GÃ¶khan GÃ¼ney, Hasan HÃ¼seyin Altunsoy ve Ã¼steÄŸmen Muzaffer Dikencikâ€™in tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmetti. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n Ã‡aÄŸlayan Adliyesinde gÃ¶rÃ¼lmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.â€‹

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