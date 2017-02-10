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18:39, 12 Şubat 2017 Pazar
Politika
Güncelleme: 14:28, 12 Şubat 2017 Pazar

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Kurtulmuş:Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar
Kurtulmuş:Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "1982 Anayasası'nı yapanlar, 'Bir gün gelir de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. Şimdi tek adamlıktan vesaire bahsediyorlar. Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “1982 anayasasını yapanlar, 'Bir gün gelir de Turgut Özal cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. 'Bir gün gelir de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. Şimdi tek adamlıktan ve saire bahsediyorlar. Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar.” dedi.

Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi toplantı salonunda düzenlenen “Milli Seferberlik Nedir?” konulu konferansta konuştu.

“KARŞI ÇIKACAKSAN 104. MADDEYE KARŞI ÇIK”

“Milletin birlik içerisinde ortak bir hedefe yürümesini hazmedemedikleri için çatışmayı temel alan bir siyasal sitemi hem 1961’de hem 1982’de anayasanın içine yerleştirerek önümüze bir sistem koydular.” diyen Kurtulmuş, sistemin değişmesi zamanının geldiğini ifade etti.

Sözün de kararın da millette olduğunu dile getiren Kurtulmuş, anayasadaki değişiklikle yönetimdeki çift başlılığı önlemek istediklerini vurguladı.

Çift başlı yönetimden hayır gelmeyeceğini aktaran Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan sorunlara ilişkin örnekler verdi, değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“1982 Anayasası'nı yapanlar, 'Bir gün gelir de Turgut Özal cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. 'Bir gün gelir de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. Şimdi tek adamlıktan vesaire bahsediyorlar. Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar. 104. madde tamamen askeri vesayet mantığıyla yazılmıştır. Öyle bir cumhurbaşkanı kurgulamışlar ki her türlü yetkisi var, yargı üzerinde, yükseköğrenim üzerinde, hükümeti değiştirme yetkisi, herhangi bir milletvekiline başbakanlık verme yetkisi var. Sistemi 1982’de kuranlar, davulu sivillerin sırtına, boynuna, tokmağı da kendi ellerine almak üzere bu sistemi kurmuşlar. Kenan Paşa, ömrübillah cumhurbaşkanı olmak için bu anayasayı yaptırdığı için 104. maddeyi böyle yazdırmış. Eğer karşı çıkacaksan 104. maddeye karşı çık. Ona karşı çıkmazsın, şimdi parlamentodan 339 oyla çıkmış ve 16 Nisan’da halkın önüne gelecek bu teklifteki cumhurbaşkanını halk seçsin ama hesap da versin değişikliğine karşı çıkarsın.”

“DEVRAN DÖNMÜŞ VE ÇOK BÜYÜK MESAFE ALINMIŞTIR”

Anayasa değişiklik paketine karşı olanlara yönelik eleştirilerini aktaran Kurtulmuş, “Bazen kendi aramızda konuşurken, bu Kenan Evren ve anayasayı yazanlar eğer bir gün Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olacağını bilselerdi böyle bir anayasa yazmazlardı. Kendilerine göre bir anayasa yazdılar. Nereden bilsinler ki millet, duruma vaziyet edecek ve bundan sonra kendi içerisinden birisini cumhurbaşkanı yapacak? Allah’a şükür, devran dönmüş ve çok büyük mesafe alınmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne olduğu ve Türkiye’ye neler kazandıracağı” konusunda da bilgiler vererek değişikliği yapılan anayasa maddeleri hakkında konuştu.

Muhalefetin “Cumhurbaşkanı sabah kalkar, kafası bozuk olursa meclisi fesheder” iddiasını da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yok böyle bir şey. Kusura bakmayın, CHP’li arkadaşalar hiç cumhurbaşkanlığı koltuğunda CHP’li birisinin oturacağını düşünmüyorlar. Millet de zaten vermeyecek, bunu da biliyorlar. Arkadaşlar, devlet işi, boş laf üretme yeri değil, ciddi bir iştir. Hiçbir cumhurbaşkanı çok zor şartlar ortaya çıkmadığı sürece meclisin yenilenmesini istemez, hiçbir meclis, siyaseten bir kitlenme durumu olmadığı sürece meclisin yenilenmesini istemez."



İlgili Konular AK Parti Numan Kurtulmuş
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