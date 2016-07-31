12:55, 12 Şubat 2017 Pazar

El Bab'da 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.



Harekat kapsamında sabah terör örgütü DAEŞ üyeleriyle yaşanan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Yaralıların hemen hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtilen açıklamada,"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.