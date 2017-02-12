Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:39, 12 Şubat 2017 Pazar
Aile-Sağlık
13:17, 12 Şubat 2017 Pazar

  • Paylaş
Yenidoğan yoğun bakımlarında annelere özel bölüm
Yenidoğan yoğun bakımlarında annelere özel bölüm

Sağlık Bakanı Akdağ, yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de yer alabileceği bölümlerin olacağını belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoğanın, annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan, yenidoğan yoğun bakımlarında anne ve bebeğin bir arada olacağı bölümleri yeni yapılacak hastanelerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. 

Annenin bebeğinden hiçbir şartta uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Anneyi yeni doğandan niye uzak tutuyoruz? Bugün Avrupa ve Amerika'da her yerde anne ve bebek bir arada tutuluyor. Her yenidoğanın annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı. Bu durumda bebekle anne de yakınlaşmış olur." ifadesini kullandı.

Mevcut hastanelerde bunun için yer olmadığına dikkati çeken Akdağ, yeni yapılacak hastanelerde yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de kalabileceği özel bölümlerin yapılmasını planladıklarını dile getirdi.

"YENİDOĞANDA ANNELERE ÖZEL CAMEKANLI BÖLÜM"

Akdağ, yenidoğan yoğun bakım servislerinin içeriye kısıtlı olarak girilip çıkılan yerler olduğunu aktararak, "Uluslararası standartlar tutturulduğu zaman, 'burası iyi bir yenidoğan yoğun bakım merkezi' diyoruz. Onların içinde tedavi gördükleri kuvözler küçükse de alanı büyük tutup camlı bölmelerle ayırmak şartıyla annelere de orada bir yer verebiliriz. 24 saat kalamayabilir ama günün belli bir saatini orada geçirebilir. Ben bunda bir mahsur görmüyorum. Eski gelenekle gelen bir alışkanlık var. Ben bunun yeni hastanelerde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Akdağ, şehir hastanelerinde erişkin ve bebek yoğun bakımlarında her hastaya ayrı bir camekanlı bölüm yapıldığına işaret ederek, "Hemşirenin ya da doktorun sürekli gözetleyebileceği alanlar onlar ama ailenin bir üyesinin de zamanının bir bölümünü hastasının yanında geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Yeni hastane projelerinde, yenidoğanlar için bunu çok fazla oluşturmamışız ama bundan sonrakilerde yenidoğanlar için bunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarına karşı hastaların çok dikkatli korunması gerektiğinin altını çizen Akdağ, "Enfeksiyonu kim bulaştırır derseniz, enfeksiyonu bulaştırma riski en yüksek olan kişiler sağlık personelidir. O yüzden el yıkamaya çok önem veririz. Hastadan hastaya geçerken kullandığımız malzemeleri değiştiririz ki hastane enfeksiyonlarını, dirençli mikropları yaymayalım. Dışardan tek bir hasta ile ilgilenebilecek bir yakının böyle bir riski sıfır. Bir kişiyle ilgilenecek, inşallah bunu yapacağız." dedi.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Aile-Sağlık Haberleri
Yenidoğan yoğun bakımlarında annelere özel bölüm
Yenidoğan yoğun bakımlarında annelere özel bölüm

Sağlık Bakanı Akdağ, yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de yer alabileceği bölümlerin olacağını belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoğanın, annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı" dedi.
Türk balıkları levrek ve çipura omega 3 zengini'
'Türk balıkları levrek ve çipura omega 3 zengini'

Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Kızıltan, "Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine yaptırdığımız analizlerde de Türk balıkları levrek ve çipuranın omega 3 zengini olduğu ortaya konuldu" dedi
Yurt dışında boşananlar için yeni düzenleme
Yurt dışında boşananlar için yeni düzenleme

Yurt dışında boşanan Türk vatandaşları, tanıma-tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye'de de boşanmış kabul edilecek
Sigara düşük riskini yüzde 39 artırıyor
Sigara düşük riskini yüzde 39 artırıyor

Amerikan Üreme Tıbbı Cemiyeti ile Hacettepe Üniversitesince yapılan iki ayrı çalışma, tütün kullanımının düşük, dış gebelik, kısırlık ve erken menopoz riskini artırdığını ortaya koydu
quot Evlilikte uyum önemli quot
"Evlilikte uyum önemli"

"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eşinizin hatta çocuklarınızın psikolojik ve fizyolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluğu ve evlilik doyumunu da getirir"
Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet
Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Ölmez,"Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur" dedi
Ani hava değişikliği hastalık nedeni
Ani hava değişikliği hastalık nedeni

Ani hava değişikliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor
Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir
Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir

Nefes darlığı, çarpıntı, depresyon gibi belirtilerle kendini gösterebilen kalp yetersizliği, tek başına bir hastalık olarak değil; kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu olarak ortaya çıkabiliyor
Çelik Çiğ süt satışının yasaklanması söz konusu değil
Çelik: Çiğ süt satışının yasaklanması söz konusu değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil" ifadesini kullandı
Duruş oturuş ve çalışma pozisyonuna dikkat'
'Duruş, oturuş ve çalışma pozisyonuna dikkat'

Toplumda artan bel ve boyun fıtığına yakalanmamak için, "Duruş, oturuş ve çalışma pozisyonlarına dikkat edin, beş kilodan daha fazla ağırlık kaldırmayın. Yerden bir şey alırken kesinlikle öne eğilmeyin" uyarısında bulunuldu
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni

Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz." dedi
Öfke bağımlılık yapıyor
Öfke bağımlılık yapıyor!

Öfkenin sağlıklı her insanda bulunan, beyinde belli ödül sistemlerini aktif hale getiren bir duygu olduğunu belirten uzmanlar, “Öfke, adrenalin salınımına yol açar, stres hormonu kortizol düzeyini azaltır. Bu yüzden doğal bir ödüllendiricidir, zamanla bağımlılığa dönüşebilir” dedi
Mükemmeliyetçilik uykusuzluğa yol açıyor
Mükemmeliyetçilik uykusuzluğa yol açıyor

Norrhumbria ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, mükemmeliyetçilik yüksek kaygıya yol açarak uyku bozukluğuna neden oluyor
Grip ve nezle arasındaki farklar
Grip ve nezle arasındaki farklar

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde, akademisyenler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, grip ve nezle arasındaki farklar anlatıldı
Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın
Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yıldız, Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı fayda vermez.dedi





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 