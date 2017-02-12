Yenidoğan yoğun bakımlarında annelere özel bölüm

Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan, yenidoğan yoğun bakımlarında anne ve bebeğin bir arada olacağı bölümleri yeni yapılacak hastanelerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Annenin bebeğinden hiçbir şartta uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Anneyi yeni doğandan niye uzak tutuyoruz? Bugün Avrupa ve Amerika'da her yerde anne ve bebek bir arada tutuluyor. Her yenidoğanın annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı. Bu durumda bebekle anne de yakınlaşmış olur." ifadesini kullandı.
Mevcut hastanelerde bunun için yer olmadığına dikkati çeken Akdağ, yeni yapılacak hastanelerde yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de kalabileceği özel bölümlerin yapılmasını planladıklarını dile getirdi.
Akdağ, yenidoğan yoğun bakım servislerinin içeriye kısıtlı olarak girilip çıkılan yerler olduğunu aktararak, "Uluslararası standartlar tutturulduğu zaman, 'burası iyi bir yenidoğan yoğun bakım merkezi' diyoruz. Onların içinde tedavi gördükleri kuvözler küçükse de alanı büyük tutup camlı bölmelerle ayırmak şartıyla annelere de orada bir yer verebiliriz. 24 saat kalamayabilir ama günün belli bir saatini orada geçirebilir. Ben bunda bir mahsur görmüyorum. Eski gelenekle gelen bir alışkanlık var. Ben bunun yeni hastanelerde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Sağlık Bakanı Akdağ, şehir hastanelerinde erişkin ve bebek yoğun bakımlarında her hastaya ayrı bir camekanlı bölüm yapıldığına işaret ederek, "Hemşirenin ya da doktorun sürekli gözetleyebileceği alanlar onlar ama ailenin bir üyesinin de zamanının bir bölümünü hastasının yanında geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Yeni hastane projelerinde, yenidoğanlar için bunu çok fazla oluşturmamışız ama bundan sonrakilerde yenidoğanlar için bunu düşünüyoruz." diye konuştu.
Yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarına karşı hastaların çok dikkatli korunması gerektiğinin altını çizen Akdağ, "Enfeksiyonu kim bulaştırır derseniz, enfeksiyonu bulaştırma riski en yüksek olan kişiler sağlık personelidir. O yüzden el yıkamaya çok önem veririz. Hastadan hastaya geçerken kullandığımız malzemeleri değiştiririz ki hastane enfeksiyonlarını, dirençli mikropları yaymayalım. Dışardan tek bir hasta ile ilgilenebilecek bir yakının böyle bir riski sıfır. Bir kişiyle ilgilenecek, inşallah bunu yapacağız." dedi.
Sağlık Bakanı Akdağ, yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de yer alabileceği bölümlerin olacağını belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoğanın, annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı" dedi.
Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Kızıltan, "Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine yaptırdığımız analizlerde de Türk balıkları levrek ve çipuranın omega 3 zengini olduğu ortaya konuldu" dedi
Yurt dışında boşanan Türk vatandaşları, tanıma-tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye'de de boşanmış kabul edilecek
Amerikan Üreme Tıbbı Cemiyeti ile Hacettepe Üniversitesince yapılan iki ayrı çalışma, tütün kullanımının düşük, dış gebelik, kısırlık ve erken menopoz riskini artırdığını ortaya koydu
"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eşinizin hatta çocuklarınızın psikolojik ve fizyolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluğu ve evlilik doyumunu da getirir"
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Ölmez,"Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur" dedi
Ani hava değişikliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor
Nefes darlığı, çarpıntı, depresyon gibi belirtilerle kendini gösterebilen kalp yetersizliği, tek başına bir hastalık olarak değil; kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu olarak ortaya çıkabiliyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil" ifadesini kullandı
Toplumda artan bel ve boyun fıtığına yakalanmamak için, "Duruş, oturuş ve çalışma pozisyonlarına dikkat edin, beş kilodan daha fazla ağırlık kaldırmayın. Yerden bir şey alırken kesinlikle öne eğilmeyin" uyarısında bulunuldu
Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz." dedi
Öfkenin sağlıklı her insanda bulunan, beyinde belli ödül sistemlerini aktif hale getiren bir duygu olduğunu belirten uzmanlar, “Öfke, adrenalin salınımına yol açar, stres hormonu kortizol düzeyini azaltır. Bu yüzden doğal bir ödüllendiricidir, zamanla bağımlılığa dönüşebilir” dedi
Norrhumbria ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, mükemmeliyetçilik yüksek kaygıya yol açarak uyku bozukluğuna neden oluyor
Bezmialem Vakıf Üniversitesinde, akademisyenler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, grip ve nezle arasındaki farklar anlatıldı
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yıldız, Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı fayda vermez.dedi