Bahçeli: 'Rejim değişiyor' yaygarası koparanlar ahlaklarını değiştirmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya Dedeman Otel'de, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katıldığı toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, iki gün süren toplantıların son derece verimli ve yararlı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında, MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduğunu dile getiren Bahçeli, iki günlük çalışmaların sonuç itibarıyla anlamlı, bundan sonrası için umut verici, ufuk açıcı olduğunu düşündüğünü bildirdi.
Partisinin bugüne kadar çok bedel ödediğini, yine de mutlaka töreyi diri tutacaklarının altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu:
"Muhalefet partisi olarak milletimizin bizden taleplerini demokratik edep ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Parti olarak, Cumhurbaşkanının onayından sonra 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna bu şekilde yaklaşıyoruz. Artık kalıcı nitelikli bir milli mutabakatın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanarak töreye uygun devlet düzenin devamını ertelenemez bir hedef görüyoruz.
Bahçeli, Türkiye'nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, milletin beklentilerine ve Yenikapı'dan çıkan birliktelik hukukuna müzahir hareket ettiklerini söyledi.
"2007 yılında, TBMM'de yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçiminin önüne, 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuz ve ahmaklar aslında sistemsel değişimin önünü açmışlardır." diyen Devlet Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugünlerde, ortalıkta görünmeyen emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet mitinglerini kaldıraç olarak kullanan CHP, eli kanlı aydınlıkçılar, askeri müdahale için açık veya örtülü çağrı yapan demokrasi dışı gruplar, kanayan yara haline gelmiş fiili sancının bir numaralı failleri olarak tarihe geçmişlerdir. Açık ve tartışmasızdır ki bir hükümet etme sistemini değiştirmek için milletimize gidiyoruz.
'Rejim değişiyor' diye yaygara koparan süfliler önce kendilerinin vurgun yemiş ve de hiçbir şeye benzemeyen ahlaklarını değiştirmeyi denemelidirler. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle Türkiye'nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir. Bizim öteden beri, anayasa hazırlanmasında dikkat ettiğimiz öncelikli husus, devletin ve milletin geçmişiyle bağını kesmeyen bir yaklaşımın kabul görmesidir. Bütün yasalar millet için vardır. Devlet ise bu yasaları millet adına uygulamaktadır. Millet, devlet ile egemen olmaktadır."
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