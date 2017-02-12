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2. Abdülhamit'in torunu İstanbul'da defnedilecek
2. Abdülhamit'in torunu İstanbul'da defnedilecek
Bülent Osman

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedilecek.

Ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Osman'ın, Fatma Naime'nin oğlu Cahit Osman'ın çocuğu, aynı zamanda Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'nın da torunu olduğunu söyledi.

Bülent Osman'ın son dileğinin Gazi Osman Paşa'nın da istirahatgahı olan Fatih Camisi'nin haziresine defnedilmek olduğunu, eşi Jeannine Osman'ın eşinin bu dileğini Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiğini ve iznin çıktığını belirten Topuz, "Salı günü ikindi vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve oraya defnedilecek." dedi.

Topuz, Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer'in kıldıracağını ifade ederek, ailenin cenazeye çelenk gönderilmemesini, bunun yerine şehit ailelerine destek olmak üzere düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine ve devlet kuruluşlarına destek olunmasını istediğini kaydetti.



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Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedilecek





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