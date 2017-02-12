2. Abdülhamit'in torunu İstanbul'da defnedilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedilecek.
Ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Osman'ın, Fatma Naime'nin oğlu Cahit Osman'ın çocuğu, aynı zamanda Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'nın da torunu olduğunu söyledi.
Bülent Osman'ın son dileğinin Gazi Osman Paşa'nın da istirahatgahı olan Fatih Camisi'nin haziresine defnedilmek olduğunu, eşi Jeannine Osman'ın eşinin bu dileğini Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiğini ve iznin çıktığını belirten Topuz, "Salı günü ikindi vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve oraya defnedilecek." dedi.
Topuz, Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer'in kıldıracağını ifade ederek, ailenin cenazeye çelenk gönderilmemesini, bunun yerine şehit ailelerine destek olmak üzere düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine ve devlet kuruluşlarına destek olunmasını istediğini kaydetti.
Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin, iddianame hazırlandı
Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım,"Terör saldırılarının ülkemizin demokratik yürüyüşünü durdurmasına ve ekilmek istenen nifak tohumlarının yeşermesine izin vermeyeceğiz." dedi
İçişleri Bakanı Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi konusunda Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını, iddianameler tamamlandıkça önümüzdeki dönemde yeni davaların ortaya çıkacağını bildirdi.
Kalkınma Bakanı Elvan,"Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farklarını ciddi ölçüde azalttık, yeterli mi yeterli değil. Artık 'bu bölge geri kalmıştır' ifadesini bizim ajandamızdan bizim defterden çıkartmak istiyoruz." dedi.
HÖH İstanbul İl Başkanı Sağlam, "Dernek olarak 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda herkesin kendi iradesiyle oylarını kullanmasını sağlamak için gönüllü olarak gözlemcilik yapmak istiyoruz." dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "1982 Anayasası'nı yapanlar, 'Bir gün gelir de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olur' diye bu anayasayı yapmadılar. Şimdi tek adamlıktan vesaire bahsediyorlar. Tek adamlıktan bahsedenler 104. maddeye baksınlar” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı kapsamında El-Bab'ın kuşatılmış olduğuna dikkati çekerek, "El Bab'da merkeze girildiği için DAEŞ El Bab'ı terk etme aşamasında. El Bab'ın alınması an meselesidir." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkenin ayağa kalkmasını, zenginleşmesini istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendi uçağımızı da yapacağız, 25 bin dolar gelir hedefine de çatlasalar da patlasalar da ulaşacağız." dedi.
Ankara'da MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle ilgililere geçen yıl 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı, 2015'ten bu yana keislen ceza miktarı ise 8,3 milyon liraya ulaştı
Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedilecek