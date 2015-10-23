İstenmeyen mesajlara 8,3 milyon lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle geçen yıl 8 milyon 226 bin 874 lira, toplamda 8 milyon 339 bin 986 lira idari para cezası kesildi.
AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı, mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler 2016'da artarak devam etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasının yanı sıra e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu sağlanan "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" üzerinden 7 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 239 bin 901 şikayet yapıldı.
Şikayet türlerinde ilk sırayı 218 bin 843 başvuruyla SMS aldı. SMS'i, 15 bin 877 ile sesli arama ve 5 bin 181 ile e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin başvurular izledi.
İncelemeler neticesinde il müdürlüklerince kesilen ceza tutarı, geçen yıl 8 milyon 226 bin 874 lira, toplam da ise 8 milyon 339 bin 986 lira oldu. Birçok il müdürlüğünde ise şikayet edilen gerçek veya tüzel kişilerden savunmaları istendi ve idari para cezası uygulama aşamasına gelindi.
Söz konusu şikayetlerin 93 bin 562'si geçen yıl gerçekleşti. Bu başvuruların 86 bin 923'ü SMS, 4 bin 547'si sesli arama ve 2 bin 92'si e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin oldu.
Bu dönemde en çok şikayet başvuru 37 bin 369 ile İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne yapılırken, bunu 14 bin 399 ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ve 5 bin 710 başvuru ile İzmir Ticaret İl Müdürlüğü izledi.
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