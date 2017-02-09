13:50, 12 Şubat 2017 Pazar

Ankara'da MLKP operasyonu: 10 gözaltı



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Ankara'da MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da düzenlenen operasyonda, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çankaya ve Mamak'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri öncülüğündeki operasyonda, MLKP açık alan yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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