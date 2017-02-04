13:54, 12 Şubat 2017 Pazar

Soylu: 25 bin dolar gelir hedefine çatlasalar da ulaşacağız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin ayağa kalkmasını, zenginleşmesini istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne isterlerse istesenler, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, ayağımıza hangi çelmeyi takarlarsa taksınlar kendi arabamızı da üreteceğiz, kendi uçağımızı da yapacağız, 25 bin dolar gelir hedefine de çatlasalar da patlasalar da ulaşacağız." dedi.

Soylu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adıyaman'daki yerleşkesinde işadamları ve esnaf temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Türkiye’deki herkesin içinde bulunduğu coğrafyada birlik içinde yaşadığı için şükretmesi gerektiğini belirten Soylu, bunları başarmak için herkesin özüne dönmesi, "öteki" diye nitelendirilen kesimlere de dokunması gerektiğine işaret etti.

Böylelikle birlikte olmanın büyük zenginliği ve medeniyet zenginliğinin kavranabileceğinin altını çizen Soylu, "Sizler gözlerinden herşeyi anlatan, ifadelerinizle kitaplar yazabilecek bir milletin mensuplarısınız. Çok badirelerden geçtik ama Allah’a şükürler olsun ki, dimdik ayaktayız. Dünyada bir çok istenmeyen olay, etrafımızda ateş çemberi olmasına rağmen ayaktayız. Avrupa’nın nereye gideceği belli olmamasına rağmen istikametimize devam ediyoruz. Hiç bir zaman istikametimizden vazgeçmedik." diye konuştu.

"KENDİ ARABAMIZI DA ÜRETECEĞİZ, UÇAĞIMIZI DA YAPACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkenin ayağa kalkmasını, zenginleşmesini istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne isterlerse istesenler, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, ayağımıza hangi çelmeyi takarlarsa taksınlar kendi arabamızı da üreteceğiz, kendi uçağımızı da yapacağız, 25 bin dolar gelir hedefine de çatlasalar da patlasalar da ulaşacağız. Umudumuz, geleceğimiz açık." değerlendirmesinde bulundu.