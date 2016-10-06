Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 1 ÅŸehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Ermeni gÃ¼Ã§lerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Ã‡avuÅŸ Fuad Gafarov'un ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.Â
BakanlÄ±k yetkilileri, ÅŸehit askerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na taziye dileklerinde bulundu.Â
Yunanistan'Ä±n Selanik ÅŸehrinde 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeye atÄ±lan iki bombanÄ±n Ã§Ä±kartÄ±lma esnasÄ±nda patlama riski olduÄŸu iÃ§in kentte 70 bin kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildi
KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun Rum okullarÄ±nda kutlanmasÄ±" yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n, KÄ±brÄ±s konusunda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan mÃ¼zakere sÃ¼recine indirilen en aÄŸÄ±r darbe olduÄŸunu bildirdi
Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nÄ±n 12. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
ABD BaÅŸkan Trump, Ã¼lkeye gelen gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kendisinin seyahat yasaÄŸÄ± getirmek istediÄŸi Ã¼lkelerden olduÄŸunu bildirdi
BM Genel Sekreteri Guterres , resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile biraraya geldi
Esed gÃ¼Ã§leri ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶ristlerin kontrolÃ¼ndeki Halep kentinde yaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼ndÃ¼r su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
Kolombiya'da, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) mali sorumlularÄ±ndan Jairo Arrigui Guenis'in yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de ateÅŸkese raÄŸmen son bir haftada ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle 20 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Brezilya'nÄ±n Espirito Santos eyaletinde devam eden askeri polis grevinde, 600 askeri polisin komutanlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, polislerin 22 yaÅŸÄ±ndaki Theo'ya yÃ¶nelik cinsel saldÄ±rÄ±sÄ± protesto edildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± Japonya'nÄ±n "yÃ¼zde 100 arkasÄ±nda" olduklarÄ±nÄ± belirtti
BatÄ± Åžeria'da "silah ve askeri teÃ§hizat bulundurmak" suÃ§lamasÄ±yla 7 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin onursal lideri Jean-Marie Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de, PYD/PKK ile BeÅŸÅŸar Esed rejimi, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Bab'dan sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgelere yÃ¶nelmesini Ã¶nlemek iÃ§in pazarlÄ±klar yapÄ±yor
Kuzey Kore orta menzilli bir balistik fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. YaklaÅŸÄ±k 500 kilometre havada kalan fÃ¼ze denize dÃ¼ÅŸtÃ¼