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14:08, 12 Åžubat 2017 Pazar

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 1 ÅŸehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 1 ÅŸehit
Foto: ArÅŸiv

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Ermeni gÃ¼Ã§lerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Ã‡avuÅŸ Fuad Gafarov'un ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.Â 

BakanlÄ±k yetkilileri, ÅŸehit askerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na taziye dileklerinde bulundu.Â 



Ä°lgili Konular Ermenistan-Azerbaycan
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