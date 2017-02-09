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14:11, 12 Şubat 2017 Pazar

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Erdoğan: El Bab'ın alınması an meselesi
Erdoğan: El Bab'ın alınması an meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı kapsamında El-Bab'ın kuşatılmış olduğuna dikkati çekerek, "El Bab'da merkeze girildiği için DAEŞ El Bab'ı terk etme aşamasında. El Bab'ın alınması an meselesidir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son birkaç ayda Suriye konusunda dönüm noktası denilebilecek hadiseler olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi, Suriye'de akan kanın bir an önce son bulması için de yoğun çaba içerisindeyiz. Suriyeli şehitlerin hatırasına halel getirmeden adalet, meşruiyet ve hakkaniyet çerçevesinde bölgedeki tüm taraflarla yoğun temaslar sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizin dostlarıyla istişare içinde sürdürdürdüğü bu gayretlerin yakında hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum."

"HEDEF 4-5 BİN GÜVENLİ BÖLGE"

Suriye'de öncelikli hedefin güvenli bölge olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hedef burada (Suriye), 4-5 bin kilometrekarelik bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir. Bu güvenli bölgenin halliyle birlikte de hem Suriye'den göçü, ilticayı önlemek onlara orada yerleşim alanlarını temin etmek hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Tabii bunu yapabilmek için de onlara bizim oralarda adeta yeni şehirler kurmak gibi bir gayretimiz var. Ben bu düşüncelerimizi Sayın Trump ile de paylaştım, koalisyon güçleriyle başta Almanya olmak üzere onlarla da paylaştım."

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'ın kuşatılmış olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"EL BAB'IN ALINMASI AN MESELESİDİR"

"El Bab biz ve ÖSO tarafından kuşatılmış durumda. Güçlerimiz merkeze indi. Gelişmeler planlanan istikamette devam ediyor. El Bab'da merkeze girildiği için DAEŞ El Bab'ı terk etme aşamasında. El Bab'ın alınması an meselesidir. Bu bölgeyi terörden arındırmak için çalışıyoruz. El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. El Bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz bölgenin DAEŞ'ten temizlenmesidir. DAEŞ'ın asıl merkezi Rakka'dır."



İlgili Konular Erdoğan el bab Fırat Kalkanı harekatı
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