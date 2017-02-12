14:31, 12 Şubat 2017 Pazar

HÖH referandumda gözlemci olmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) İstanbul İl Başkanı Murat Sağlam, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda gönüllü olarak gözlemcilik yapmak istediklerini söyledi.

Sağlam, Beylerbeyi'ndeki Sabancı Polis Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile sokaklara inen halkın oluşturduğu bir dernek olduklarını belirtti.

"AMACIMIZ İNSANLARIN BASKI GÖRMEDEN OYLARINI KULLANMASI"

Derneklerinin 15 Temmuz milli birlik ve beraberlik ruhunu, şuurunu yaşatmak için kurulduğunu vurgulayan Sağlam,"Dernek olarak 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda herkesin kendi iradesiyle oylarını kullanmasını sağlamak için gönüllü olarak gözlemcilik yapmak istiyoruz. Bunda amacımız, insanlarımızın baskı görmeden 'evet' ya da 'hayır' olarak oylarını kullanmasıdır. Biz dernek olarak sonuna kadar 'evet'i savunuyoruz. Her daim devletimizin yanındayız, arkasındayız. Devletimizin lehinde olumlu katkı gösteren tüm liderlerimizin, devlet büyüklerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız asla yalnız değildir, biz sonuna kadar arkasındayız."diye konuştu.

Sağlam, dernek olarak Türkiye'nin 30 ilinde teşkilatlandıklarını, ilerleyen dönemlerde 81 il ve ilçelerinde örgütlenmek istediklerini dile getirdi.