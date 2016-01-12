14:33, 12 Şubat 2017 Pazar

Bakan Elvan: Gelişmişlik farklarını ciddi ölçütte azalttık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Cazibe Merkezleri Programı Tanıtım Toplantısı"nda yatırımcı iş adamları ile bir araya geldi.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya ile Kafkaslar'a açılan kapı konumundaki Kars'ın Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Yatırım kapsamında Kars'ın yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Elvan, "Kars, çok yüksek potansiyeli olan ancak bugüne kadar bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğimiz bir ilimiz. Aslında AK Parti hükümetleriyle yerel ve bölgesel kalkınma alanında çok önemli değişimler yaşandı, çok önemli gelişimler sağlandı." diye konuştu.

Bölgede yatırımların arttığını ancak yetersiz olduğunu vurgulayan Elvan, "Başbakanımız Binali Yıldırım bizlere şöyle bir talimat verdi; 'kamu yatırımları, altyapı itibarıyla bölgede önemli gelişmeler sağlandı ama halen eksikliklerimiz var. Artık Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farkını tamamıyla ortadan kaldıracak bir yaklaşımı ortaya koymalıyız' dedi. Aslında Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farkını önemli derecede azalttık ama henüz istenilen düzeyde değil. Gelişmişlik farkları ciddi ölçütte azalttık, yeterli mi yeterli değil. Artık 'bu bölge geri kalmıştır' ifadesini bizim ajandamızdan bizim defterden çıkartmak istiyoruz. Buranın potansiyeli var mı var, yüksek bir rekabet gücüne sahip olabilir mi evet olabilir. Peki eksikliklerimize baktığımızda... Şu anda eksikliğimiz üçüncü sanayi altyapısının oluşamaması, üretim yapımı ihracatı kaldırabilecek altyapının daha da güçlendirilmesi. Geçmişte teşvik tedbirleri alındı mı alındı bu tedbirleri ortaya koyduk mu koyduk." ifadelerini kullandı.

CAZİBE MERKEZLERİNİN ÖNEMİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da cazibe merkezlerinin önemine değinerek, "Özellikle bizim bölgemizin, ülkemizin geri kalan kısımlarıyla kalkınmışlık farkının giderilmesi, bölgede yatırımların yapılması, istihdamın sanayinin geliştirilmesi ve insanımızın yerinde ikametinin ne kadar önemli olduğu bir rapor ile vurgulanmış, Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bu konuda sayın Başbakanımızın başta olmak üzere hükümetteki diğer kabine üyelerinin desteğini ile bu çalışmalar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Arslan, cazibe merkezlerine işaret ederek, "Kars merkezli olmak üzere Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın içerisinde olduğu SERKA bölgesi diyelim, bu bölgenin bundan (Cazibe Merkezi Projesi) ziyadesiyle yararlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.