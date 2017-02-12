14:36, 12 Åžubat 2017 Pazar

Halep'teki su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± 40 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyinde,Â BeÅŸÅŸar EsedÂ gÃ¼Ã§leri ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶ristlerin kontrolÃ¼nde bulunanÂ HalepÂ kentinde yaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼ndÃ¼rÂ su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â yaÅŸanÄ±yor.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda, DoÄŸu Halep'ten tahliyelerin tamamlanmasÄ±yla birlikte kent merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼n Esed gÃ¼Ã§leri ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n eline geÃ§mesinden bu yana, kentteki su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kaydediliyor.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, Halep'in ana su daÄŸÄ±tÄ±m merkezi "SÃ¼leyman el-Halebi" istasyonunu elinde bulundurmasÄ±na raÄŸmen ÅŸebekelerden kentteki mahallelere 40 gÃ¼ndÃ¼r su daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±yor.

Kentte yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 2 milyon sivil su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ile mÃ¼cadele ederken Halepâ€™teki rejim yetkililerinin bu sorun karÅŸÄ±sÄ±nda bahaneler Ã¶ne sÃ¼rerek, hiÃ§bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmediÄŸi belirtiliyor. Rejim yetkilileri ise DoÄŸu Halep kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan "El-Hafsa" su istasyonunda yaÅŸanan teknik arÄ±za nedeniyle Halep kent merkezine suyun ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

BÄ°R METREKÃœP SUYA 4 DOLAR Ã–DENÄ°YOR

YaÅŸanan su soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin kentteki kuyularÄ± ana su ÅŸebekesine baÄŸlayacak bir proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yerel kaynaklar, hÃ¼kÃ¼met iÃ§erisinde yaÅŸanan yolsuzluklar nedeniyle projenin rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. SÃ¶z konusu projenin hayata geÃ§mesini engelleyen hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin, kentteki su satÄ±ÅŸlarÄ±ndan yÃ¼ksek gelir elde ettiÄŸi iddia ediliyor. Halep'te ayda ortalama 30 bin Suriye lirasÄ± (60 dolar) maaÅŸ alan bir devlet memurunun, bir metrekÃ¼p su iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 dolar Ã¶dediÄŸi, su kuyularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu mahallelerde ise uzun su kuyruklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu ve kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan suyun bidonlarla evlere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

BMâ€™DEN HALEP'E SU DESTEÄžÄ°

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleri, Halep'te uzun sÃ¼redir devam eden su sorunu karÅŸÄ±sÄ±nda harekete geÃ§en BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM), su kuyularÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mahallelerde Ã¶zel su depolarÄ± kurduÄŸunu, BM'nin kendi kaynaklarÄ±ndan bu depolara su taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KENTTE ELEKTRÄ°K YOK

Suriyeâ€™deki iÃ§ savaÅŸtan en Ã§ok etkilenen ÅŸehrin Halep olduÄŸunu ifade eden uzmanlar, Esed rejiminin kontrolÃ¼nde bulunan ÅŸehirde akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve benzin istasyonlarÄ±nÄ±n Ã¶nlerinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtuÄŸunu belirtiyor.

Elektrik istasyonlarÄ±nÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ± nedeniyle Halep'e elektrik verilemiyor. HalkÄ±n elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± jeneratÃ¶r kullanarak aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.