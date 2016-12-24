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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bin 360 dava
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bin 360 dava

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi konusunda Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını, iddianameler tamamlandıkça önümüzdeki dönemde yeni davaların ortaya çıkacağını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla Adliyesini ziyaretinde Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, hakim ve savcılar tarafından karşılanan Bozdağ, Başsavcı Topuz ile basına kapalı görüşme yaptı.

Bakan Bozdağ, Muğla Adliyesini ziyaretinin ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılanacağı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, FETÖ ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmaların tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da devam ettiğini söyledi.

"YENİ DAVALAR ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Pek çok soruşturma bulunduğunu, bunlarla ilgili iddianamelerin hazırlandığını, davaya dönüştürülen soruşturmalar da bulunduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsü hem örgüt üyeliği hem örgüt adına işlenen suçları kapsayan dava sayısı bugün itibarıyla bin 360'dır. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlanınca yeni davalar da ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması, hukuka uygun bir şekilde görülmesi ve sonuçlandırılması, milletimizin beklediği şekilde hukuka uygun biçimde bunların sonuçlandırılması, milletimizin gözü önünde yapılacak yargılamalarla sağlanacaktır. Bunu herkes yakından takip ediyor, Adalet tecelli edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

"ABD MAKAMLARINDA TÜRKİYE'DEN FAZLA BİLGİ VAR"

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün talimat vericisinin, onaylayıcısının, planı uygulamanın sevk ve idarecisinin terörist Fetullah Gülen olduğunu vurgulayan Bozdağ, bu konuda Türk halkında ya da herhangi bir kimsede tereddüt bulunmadığının altını çizdi.

Bu konuda ABD makamlarında Türkiye'den daha fazla bilginin bulunduğuna inandığını ifade eden Bekir Bozdağ, şu değerlendirmesinde bulundu:

"Bugüne kadar ABD'ye iletilen geçici tutuklama taleplerine ilişkin dosyalarda Fetullah Gülen ile ilgili dosya kadar sağlam bir dosya olduğunu ben zannetmiyorum. O kadar sağlam delillerle donatılmış bir dosyadır ancak bugüne kadar olumlu bir gelişme maalesef arzu ettiğimiz istikamette olmadı. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye ABD ilişkileri farklı bir seyir izler, olumlu bir dayanışma ve iş birliği olur. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda da Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanması konusunda olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veriyor. Ancak somut adımları görmeden bu konuda bir şey söyleme imkanı da yoktur. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerine devam etmesi, kabul edilebilir bir şey değildir."

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'de bir teröristin Türkiye aleyhine faaliyette bulunmasının iki ülke arasındaki ilişkilere ve dostluğa uygun düşmediğini belirterek, "Umarız ki bu konudaki yeni yaklaşım Türkiye'nin dostluğunun Amerika ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin gereği ve daha da önemlisi uluslararası hukukun gereği olumlu bir şekilde rayına oturur." dedi.



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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