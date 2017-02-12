15:18, 12 Şubat 2017 Pazar

Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünü kutlama





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.

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