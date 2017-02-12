15:28, 12 Åžubat 2017 Pazar

BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi Arabistan'da





BM Genel Sekreteri Guterres , resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile biraraya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile Kraliyet DivanÄ±'nda bir araya geldi. Â

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