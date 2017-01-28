16:32, 12 Åžubat 2017 Pazar

Trump'tan Ã¼lkeye gelen gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin yeni aÃ§Ä±klama





ABD BaÅŸkan Trump, Ã¼lkeye gelen gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kendisinin seyahat yasaÄŸÄ± getirmek istediÄŸi Ã¼lkelerden olduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ±yla ilgili baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkeye gelenÂ gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kendisinin seyahat yasaÄŸÄ± getirmek istediÄŸi Ã¼lkelerden olduÄŸunu bildirdi. ABDâ€™YE GÄ°RÄ°ÅžLERÄ°N YÃœZDE 72'SÄ° SAYAHAT YASAÄžI GETÄ°RÄ°LEN ÃœLKELERDEN Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, temyiz mahkemesinin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABDâ€™ye giriÅŸlerin yÃ¼zde 72â€™sinin kendisinin seyahat yasaÄŸÄ± getirdiÄŸi 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump, "2 Åžubat ve 11 Åžubat tarihleri arasÄ±nda ABDâ€™ye alÄ±nan gÃ¶Ã§menlerin yÃ¼zde 72â€™si Suriye, Irak, Somali, Ä°ran, Sudan, Libya ve Yemenâ€™den." ifadesini kullandÄ±.Â

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