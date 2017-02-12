16:35, 12 Åžubat 2017 Pazar

Almanya'nÄ±n 12. CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 16. dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Frank-Walter SteinmeierÂ Ã¼lkenin 12. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.Â

Almanya'da cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirleyen Federal Meclisin (Bundestag) 630 milletvekilinin yanÄ± sÄ±ra eyalet meclislerinin belirlediÄŸi aynÄ± sayÄ±da delegeden oluÅŸan Federal SeÃ§iciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafÄ±ndan Berlin'deki Reichstag binasÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imde Steinmeier, ilk turda bin 239 geÃ§erli oyun 931'ini alarak 5 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§in Almanya'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

Steinmeier gÃ¶revine 19 Mart'ta baÅŸlayacak.

Bin 253 delegenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 14 oyun geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada, Sol Parti adayÄ± Christoph Butterwegge 128, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± popÃ¼list Almanya iÃ§in Alternativ (AfD) partisinin adayÄ± Alfred Glaser 42, HÃ¼r seÃ§menlerin adayÄ± Alexander Hold 25 ve Korsanlar Partisi'nin adayÄ± Engelbert Sonneberg de 10 oy aldÄ±, 103 delege Ã§ekimser oy kullandÄ±.Â

AralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n'Ä±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± davetlinin izlediÄŸi oylamayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Joachim Gauck, Steinmeier'in eÅŸi Elke BÃ¼denbender ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Christian Wulff de davetlilerle tribÃ¼nden takip etti.Â

Federal Meclis BaÅŸkanÄ± Norbert Lammert oylama Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi Gauck kurul tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.Â

Eyalet meclislerinin belirledikleri delegeler arasÄ±nda Federal SeÃ§iciler Kurulunda kamuoyunda tanÄ±nan isimler de oy kullandÄ±.Â

Oy kullananlar arasÄ±nda Alman Milli TakÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Joachim LÃ¶w, TÃ¼rk asÄ±llÄ± yazarlar Feridun ZaimoÄŸlu ve Ranan Demirkan, ÅŸarkÄ±cÄ± Peter Maffay, futbol hakemi Bibiana Steinhaus gibi isimler de yer alÄ±yor.