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'Enosis' kararı müzakerelere indirilen en ağır darbe'
'Enosis' kararı müzakerelere indirilen en ağır darbe'

KKTC Başbakanı Özgürgün, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın, Kıbrıs konusunda sürdürülmeye çalışılan müzakere sürecine indirilen en ağır darbe olduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin aldığı kararı yarın yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde değerlendirerek, gerekli yanıtı verecek ortak karar üretme adına girişimde bulunacaklarını belirtti. 

Özgürgün, Rum Meclisinin bu kararının, Rum-Yunan ikilisinin 1968’den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı bir federal çözüm niyeti taşımadığını anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde gösterdiğine işaret etti.

Başbakan Özgürgün, şunları kaydetti:

"EOKA'nın uzantısı faşist ELAM örgütünü siyasi kimlikle Rum Meclisine taşımasının ürünü olan 'Enosis'in kutlamasının okullara sokulması, Rum tarafında adanın tümüne sahip olma hayallerinin güçlü zemin bulduğunun en büyük kanıtıdır ve Kıbrıs konusunda sürdürülmeye çalışılan müzakere sürecine indirilen en ağır darbedir. Türk düşmanlığını her fırsatta sergilemekten geri durmayan 3 milletvekili ile ırkçı bir azınlığın önerisinin Meclisten onay almasının başka anlaşılır izahı olamaz.

Partisinin de katkılarıyla onaylanan bu kararla Rum lider Nikos Anastasiadis'in müzakere masasına adeta yeni bir başlıkla 'Enosis'i taşıması, sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır. Yıllardır değişmeyen Rum zihniyetinin temsil edildiği Rum Meclisinin 1967 Enosis kararı ile 1950 Enosis Plebisiti'nin okullarda kutlanması kararları kaldırılmadan sürdürülecek müzakereler, zaman kaybının ötesinde, sürece olumlu katkı koyan tüm taraflara saygısızlıktır.”

Enosis referandumu Başpiskopos Makarios’un 1950’de göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilmiş, Rumların yüzde 96’sı Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına destek vermişti. Rum Meclisi Enosis referandumunun yıldönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.



İlgili Konular Enosis referandumu kıbrıs
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