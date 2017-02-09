17:44, 12 Şubat 2017 Pazar

Siirt merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 33 gözaltı





Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Siirt merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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