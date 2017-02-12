17:58, 12 Şubat 2017 Pazar

Kardak'ta önleme devriyesine fırtına engeli





Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verdi. Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 14 gündür devam eden önleme devriyesine, olumsuz hava şartları engel oluyor. Gece-gündüz Kardak kayalıkları bölgesinde devriye yapan Sahil Güvenlik botları, sabah saatlerinden bu yana saatteki hızı 50 ila 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle gün içerisinde devriyelerini sürdüremedi. Hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri geminin de bugün bölgede beklemediği gözlendi.

İlgili Konular Kardak Kardak krizi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.