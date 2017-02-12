Haftanın öne çıkan kültür olayları

Asım Gültekin’den şiir listesi
Günümüzde hafızaya düşen işler giderek azalıyor. Bununla birlikte ezberimizdekiler de kısıtlı hale geliyor. Artık tam tekmil İstiklal Marşı’nı ezberlemiş olanlar dahi nadirattan. Okullar dahi “ezberci eğitim”den yana değil bugün, maalesef. Hafıza jimnastiği olarak değil de hafızanın hakkı diyerek şiirler, marşlar ezberlemek gerek. Şurada hafızalara yaraşır bazı güzel şeyler var. “Herkes dinlemeyi, söylemeyi bıraksa İslamcı marşları ben bırakmayacağım” diyen Asım Gültekin’den güzel bir liste. Maksat hafızalar şenlensin.
Taksim’e cami nihayet inşa ediliyor
Yıllar yılı süren tartışmalar nihayete eriyor, Taksim’e cami inşa edilecek. Yapılsın-yapılmasın, gerekli-gereksiz tartışmaları Taksim’e yolu yılda bir kez dahi uğramayanlarca bile yapılıp duruyordu. Sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı, “etraftaki ibadethanelerin yüksekliği gözetilerek” Taksim’e bir cami tasarlamış. İnşaat ne zaman başlar ve biter bilinmiyor fakat Taksim Camii ile hemen karşısında AKM’nin yerinde dikilecek İstanbul’un opera binasının muhteşem bir bütünlük arz edeceği su götürmez! Ancak bu mesele daha çok tartışma götürür, götürmelidir de, tabii 40 küsur yıllık boş laflardan azade bir şekilde.
İSAM makaleler veri tabanı online erişime açıldı
İSAM Kütüphanesi bu hafta oldukça güzel bir işe daha imza atıp, kütüphanede kapalı devre erişim sağlanan makaleler veri tabanını online erişime açtı. Bilhassa sosyal bilimler sahasına ait ilmi, edebi, dini, tarihi dergilerde yayınlanan yazılar, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, konferans ve kongreler ile armağan kitaplardaki makale ve tebliğlerin künye bilgileri bu veri tabanı üzerinden bulunabiliyor. Şu anda 500.000 civarı künye bilgisi burada mevcut. Sanıyorum yakın gelecekte artık bir şeyler bulmak ve ortaya koymak için sadece merak etmek gerekecek. Günümüzde büyük bir hızla yitip giden merak duygusunu hesaba kattığımızda merak edebilmenin ileride ayırıcı vasıf olacağını düşünüyorum.
3. Üsküdar Kitap Fuarı kapılarını açtı
3. Üsküdar Kitap Fuarı dün kapılarını açtı. Fuar süresince birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu senenin onur yazarı Rasim Özdenören. Kitap fuarının etkinlik programına buradan erişebilirsiniz.
Derleyen: M. Murtaza Özeren
Kaynak: Dünya Bizim
Asım Gültekin’den şiir listesi... Taksim’e cami nihayet inşa ediliyor... İSAM makaleler veri tabanı online erişime açıldı... 3. Üsküdar Kitap Fuarı kapılarını açtı. M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan kültür olaylarını derledi.
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