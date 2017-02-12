18:29, 12 Åžubat 2017 Pazar

Selanik'te 70 bin kiÅŸiyi tahliye ettiren bomba

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n Selanik ÅŸehrinde 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeye atÄ±lan iki bomba bulundu. BombalarÄ±n Ã§Ä±kartÄ±lma esnasÄ±nda patlama riski olduÄŸu iÃ§in kentte 70 bin kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildiÄŸi bildirildi.

Yunanistan tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k tahliye iÅŸlemlerinden birine neden olan bombalarÄ±n aynÄ± zamanda Yunanistan'da ÅŸimdiye kadar bulunan en bÃ¼yÃ¼k patlayÄ±cÄ±lardan olduÄŸu tahmin ediliyor.

Bir yakÄ±t istasyonunun yanÄ±nda bulunan bombalar yetkililer tarafÄ±ndan bulunduÄŸÄ± yerden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Ancak bombanÄ±n patlama riski nedeniyle Ã¶nce civarda yaÅŸayan 70 bin insanÄ±n tahliye edilmesi gerekti.

GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemine neden olan bombalarÄ±n patlama riski barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Selanik'in Ã¼Ã§ bÃ¶lgesinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilirken bÃ¶lgedekiler, kentin baÅŸka yerlerine aktarÄ±ldÄ±. Askeri yetkililer bombanÄ±n yerinden Ã§Ä±kartÄ±lmadan Ã¶nce etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Associated Press'e konuÅŸan bÃ¶lge sakinlerinden biri, bombanÄ±n 1944 yÄ±lÄ±nda Amerikan ve Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan Alman demiryolu hizmetlerini vurmasÄ± amacÄ±yla bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.