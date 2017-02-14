Taksim ve civarÄ±ndaki yollar iki gÃ¼n kapalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, "14-15 Åžubat emniyet tedbirleri" kapsamÄ±nda,Â yarÄ±ndan 16 Åžubat'a kadar Taksim ve civarÄ±ndakiÂ bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â yarÄ±n saat 16.00'dan 16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 04.00'e kadar,Â Mete ve Ä°nÃ¶nÃ¼ caddeleri trafiÄŸe aÃ§Ä±k olacak, SÄ±raselviler Caddesi'ne giriÅŸ kapatÄ±lacak.
SÄ±raselviler Caddesi'nde Ä°stiklal Caddesine baÄŸlanan yollar kapatÄ±lÄ±rken, SÄ±raselviler'den Taksim'e olan trafik akÄ±ÅŸÄ±, KazancÄ± YokuÅŸu'ndan yÃ¶nlendirilecek.Â
Refik Saydam Caddesi'nden AsmalÄ± Mescit Caddesi'ne giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± Ã¼zerinden Zambak Sokak, AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±z AÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak giriÅŸleri, trafiÄŸe kapalÄ± olacak.Â
Yeni Ã‡arÅŸÄ±, TurnacÄ±baÅŸÄ± caddeleri, MeÅŸelik SokaÄŸÄ± ve Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k SokaÄŸÄ±'ndan Ä°stiklal Caddesi'ne gidiÅŸ istikameti veÂ KÄ±lÄ±Ã§ Ali PaÅŸa Caddesi'nden KÄ±lÄ±Ã§ Ali PaÅŸa Mescidi SokaÄŸÄ±'na giriÅŸ trafiÄŸe kapatÄ±lacak.Â
KahramanmaraÅŸ'ta hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 29 eski Ã¶ÄŸretmenden 27'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.49 itibari ile 3,6584'den, avro/TL ise 3,8833 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, AralÄ±k 2016'da Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. 2016 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 32 milyar 605 milyon dolar oldu
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n karla kaplÄ± dik ve eÄŸimli yamaÃ§larÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ riski bulunduÄŸu bildirildi
Ankara'da narkotik ekiplerinin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, 2 bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ± ile dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 20'nin Ã¼zerinde ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bergama ilÃ§esinde "dur" ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± hafif ticari aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± trafik polisi ÅŸehit oldu
ÅžÄ±rnak merkez ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar kar sebebiyle tatil edildi
Kobani bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n devam edilecek.
DoÄŸan Medya Center'in Ankara ÅŸubesi Ã¶nÃ¼nde, silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Ankara, Van, MuÅŸ ve AÄŸrÄ±'da eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 178 DEAÅž hedefi vuruldu, 26 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
HDP'li KerestecioÄŸlu, referandumu boykot etmeyeceklerini ve hayÄ±r oyu kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Taksim ve civarÄ±nda, yarÄ±ndan 16 Åžubat'a kadar bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
KÄ±rÅŸehir'de kurulan NeÅŸet ErtaÅŸ GÃ¶nÃ¼l SultanlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Evi'nde Dede Korkut'tan Pir Sultan Abdal'a, NeÅŸet ErtaÅŸ'tan KaracaoÄŸlan'a kadar sÃ¶z ustalarÄ± ile TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda kullanÄ±lan mÃ¼zik aletleri "gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ± haritasÄ±"nda yaÅŸatÄ±lÄ±yor
YSK'nÄ±n, 16 Nisan'da yapÄ±lacak Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± takvim, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±