Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair iddialar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi.
Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile yaptÄ±ÄŸÄ±m telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda farkÄ±nda olmayarak seÃ§ilmiÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ± ve diÄŸerlerini eksik bilgilendirdim. BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'ndan Ã¶zÃ¼r diledim ve Ã¶zrÃ¼mÃ¼ kabul ettiler. Ä°stifamÄ± veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda Ã¼lkeme ve Amerikan halkÄ±na hizmet etmekten onur duydum. BaÅŸkan Donald J. Trump ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ve onlarÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer muhteÅŸem ekiple bu yÃ¶netim ABD tarihinde en bÃ¼yÃ¼k yÃ¶netim olarak anÄ±lacaktÄ±r."
Kellogg'un Flynn'in istifasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan geÃ§ici Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kellogg, Trump'Ä±n Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§iÅŸ ekibinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼recinde de dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini Barack Obama'dan devralmasÄ±ndan Ã¶nce Flynn'in Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸtuÄŸu iddia edilmiÅŸti. Flynn bu iddialarÄ± reddetmiÅŸ ve Kislyak ile taziye gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Flynn'in ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'i de bu yÃ¶nde bilgilendirdiÄŸi belirtilmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Pence, Flynn'i savunmak Ã¼zere geÃ§en ay emekli generalin Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile asla yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti ancak geÃ§en hafta sonu ABD'nin Ã¶nde gelen medya kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Flynn'in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸmuÅŸ olabileceÄŸi iddiasÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu durum Ã¼zerine Flynn'in Pence'ten Ã¶zÃ¼r dilediÄŸi Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer tarafÄ±ndan doÄŸrulanmÄ±ÅŸ, Trump'Ä±n emekli generalin durumunu deÄŸerlendirdiÄŸi belirtilmiÅŸti.
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Michael Flynn, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair iddialar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti