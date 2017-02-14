08:17, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Merkel'in Ä°srail ziyareti iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in 10 MayÄ±s'ta Ä°srail'e yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyareti iptal ettiÄŸi bildirildi.

Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§imler gerekÃ§e gÃ¶sterildi.

Ä°simlerinin aÃ§Ä±klanmamasÄ± kaydÄ±yla konuÅŸan Ä°srailli ve Alman yetkililer ise iptalin asÄ±l gerekÃ§esinin, geÃ§en hafta Ä°srail meclisi Knesset'ten geÃ§en ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan illegal Yahudi yerleÅŸim yerlerine "Ä°srail iÃ§ hukukuna gÃ¶re meÅŸruiyet saÄŸlayan yasaya duyulan tepki" olduÄŸunu iddia etti.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yakÄ±n temas halinde olduÄŸu belirtilen Ä°srailli bir yetkili, sÃ¶z konusu kanunun Ä°srail meclisinden geÃ§mesinin ardÄ±ndan Almanya hÃ¼kÃ¼metinin bu yasaya muhalefetini belirtmek iÃ§in giriÅŸimlerde bulunma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Bu giriÅŸimlerden birinin, Merkel'in Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceÄŸi Ä°srail ziyaretini iptal etmesi olduÄŸunu savunan yetkili, daha Ã¶nce Alman makamlarÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrulanan ziyaretin Yahudi yerleÅŸim yerleriyle ilgili yasanÄ±n kabulÃ¼nden birkaÃ§ gÃ¼n sonra iptal edildiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Ä°srailli ve Alman yetkililerden konuya iliÅŸkin henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.