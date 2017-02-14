08:22, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

ABD uÃ§ak gemisi Akdeniz'de





George W.H. Bush uÃ§ak gemisinin 13 Åžubat itibarÄ±yla Akdeniz'den DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), George W.H. Bush uÃ§ak gemisinin 13 Åžubat itibarÄ±yla Akdeniz'den DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. CENTCOM'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, George W.H. Bush uÃ§ak gemisi saldÄ±rÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n, DEAÅž'a ait birÃ§ok bÃ¶lgedeki hedeflere hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. ABD DonanmasÄ± 6. Filosu'na baÄŸlÄ± olarak harekat icra edecek olan uÃ§ak gemisinin 2 Åžubat'ta Akdeniz'e girdiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, George W.H. Bush uÃ§ak gemisine, hava unsurlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze kruvazÃ¶rleri USS Philippinne Sea ve USS Hue City'nin yanÄ±nda gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze destroyerleri USS Laboon ve USS Truxtun'un da eÅŸlik ettiÄŸi belirtildi. En son Dwight D. Eisenhower uÃ§ak gemisi, 28 Haziran ile 7 Temmuz ve 6-12 AralÄ±k 2016 tarihlerinde DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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