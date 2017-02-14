ABD uÃ§ak gemisi Akdeniz'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), George W.H. Bush uÃ§ak gemisinin 13 Åžubat itibarÄ±yla Akdeniz'den DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CENTCOM'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, George W.H. Bush uÃ§ak gemisi saldÄ±rÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n, DEAÅž'a ait birÃ§ok bÃ¶lgedeki hedeflere hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
ABD DonanmasÄ± 6. Filosu'na baÄŸlÄ± olarak harekat icra edecek olan uÃ§ak gemisinin 2 Åžubat'ta Akdeniz'e girdiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, George W.H. Bush uÃ§ak gemisine, hava unsurlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze kruvazÃ¶rleri USS Philippinne Sea ve USS Hue City'nin yanÄ±nda gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze destroyerleri USS Laboon ve USS Truxtun'un da eÅŸlik ettiÄŸi belirtildi.
En son Dwight D. Eisenhower uÃ§ak gemisi, 28 Haziran ile 7 Temmuz ve 6-12 AralÄ±k 2016 tarihlerinde DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump, OrtadoÄŸu sorunlarÄ± ile ilgili baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve damadÄ± Kushner'i gÃ¶revlendirdi, Kushner, Netanyahu'nun Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde de hazÄ±r olacak
KasÄ±m ayÄ±nda Ã‡in'deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±ran BMW aynÄ± hava yastÄ±ÄŸÄ± hatasÄ± nedeniyle 41 bin 685 aracÄ±nÄ± daha geri Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Libya ve Ä°talya yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele iÃ§in ortak operasyon birimi kurdu
Tayland'Ä±n BaÅŸkenti Bangkok'ta Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde Ã¼lkenin nÃ¼fusunu artÄ±rmak iÃ§in kadÄ±nlara vitamin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, bir programda konuÅŸmak iÃ§in geldiÄŸi Columbia Ãœniversitesinde protesto edildi
Ä°ran'da uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardan yargÄ±lanarak idama mahkum edilen 10 kiÅŸinin cezasÄ± infaz edildi
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hassan Ruhani yarÄ±n ilk kez KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden Umman ve Kuveyt'e resmi bir ziyarette bulunacak
Ãœlkenin ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1, nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, "uluslarararasÄ± uyuÅŸturucu trafiÄŸinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Venezuela BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± El Aissami'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hollanda'nÄ±n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapan askerlere 18 aylÄ±k ikamet izni verdiÄŸi belirtiliyor
Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, bir programda konuÅŸmak iÃ§in geldiÄŸi Columbia Ãœniversitesinde protesto edildi
Abbas, "KeÅŸke Netanyahu da gerÃ§ekten barÄ±ÅŸ istediÄŸimizi, uzun zamandÄ±r kendilerine el uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve hiÃ§ bir ÅŸeyin bizi adil barÄ±ÅŸ iÃ§in ilerlemekten caydÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlasa." dedi
George W.H. Bush uÃ§ak gemisinin 13 Åžubat itibarÄ±yla Akdeniz'den DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Merkel, 10 MayÄ±s'ta Ä°srail'e yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyareti seÃ§imi gerekÃ§e gÃ¶stererek iptal etti
Michael Flynn, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair iddialar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti