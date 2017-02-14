Abbas: Netanyahu barÄ±ÅŸ istediÄŸimizi anlamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, avukatlardan oluÅŸan Ä°srailli bir heyeti kabul ettiÄŸiÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu'nun kendilerinin barÄ±ÅŸ istediÄŸine inanmak istemediÄŸini sÃ¶yledi.
Filistin Haber AjansÄ± WAFA'ya gÃ¶re, Ramallah'taki baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Abbas, Ä°srailli heyete, Filistin yÃ¶netiminin uluslararasÄ± kararlar Ã¼zerine kurulu, adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin iki halk arasÄ±nda anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu aktaran Mahmud Abbas, "KeÅŸke Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da bizim gerÃ§ekten barÄ±ÅŸ istediÄŸimizi, uzun zamandÄ±r kendilerine el uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve hiÃ§ bir ÅŸeyin bizi adil barÄ±ÅŸ iÃ§in ilerlemekten caydÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlasa." ifadesini kullandÄ±.
Ä°srailli heyet ise ziyaretle Abbas'Ä±n barÄ±ÅŸÄ±n tesisi iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara destek vermeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
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Abbas, "KeÅŸke Netanyahu da gerÃ§ekten barÄ±ÅŸ istediÄŸimizi, uzun zamandÄ±r kendilerine el uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve hiÃ§ bir ÅŸeyin bizi adil barÄ±ÅŸ iÃ§in ilerlemekten caydÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlasa." dedi
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