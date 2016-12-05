HDP referandumu boykot etmeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa referandumunda boykotu tartıştıklarına ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde ‘hayır’ diyecek” açıklaması yaptı.
Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara Haymana'daki çocuklara istismar olayını kınadıklarını belirtti.
Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili kurulan Meclis araştırma komisyonu raporunun TBMM Genel Kurulunda ele alınmasını isteyen Kerestecioğlu, Mecliste çocuk haklarına ilişkin daimi bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.
Seçim dönemlerinde insanların biraz olsun sözü ele aldıklarını, sokaklarda, televizyonlarda heyecanlı tartışmaların yaşandığını dile getiren Keresteceoğlu, "Bugün ise ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki seçim dönemlerinde dahi insanların konuşmasına tahammül kalmadı." diye konuştu.
Kerestecioğlu şu görüşleri savundu
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, ömrünü darbecilerle mücadeleye adamış insanları, referandumda 'hayır' diyecek herkesi darbeci ilan etti. Erdoğan'a göre kendilerini desteklemeyen herkes ya FETÖ'cü ya anayasa değişikliğini anlamamış. Neden halkı suçlamaya başladılar? Çünkü ellerine ulaşan seçim anketleri de yurttaşların 'hayır' dediğini gösteriyor. Anayasa değişikliği akla o kadar yatmıyor ki tüm güce, halka uyguladıkları baskıya rağmen yurttaşları ikna edemiyorlar. Ne yapsalar olmayacak, o sandıktan evet çıkmayacak.
Artık korku duvarı aşıldı. Ne propaganda hakkımızın engellenmesine ne de tek bir oyumuzun gasp edilmesine izin vereceğiz. Bu ülkenin yurttaşları özgürlüğüne düşkündür, kimsenin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmez."
Kerestecioğlu, bir soru üzerine, referandum sürecinde HDP üzerinden spekülasyonların yapıldığını ifade ederek, "Bizim seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde 'hayır' diyecek." dedi.
Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan 29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı
Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.49 itibari ile 3,6584'den, avro/TL ise 3,8833 seviyesinden işlem görüyor
Cari işlemler açığı, Aralık 2016'da önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi
Ankara'da narkotik ekiplerinin öncülüğünde, 2 bin 500 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20'nin üzerinde şüpheli gözaltına alındı
Bergama ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.
Doğan Medya Center'in Ankara şubesi önünde, silahlı saldırı gerçekleştirildi
Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı
Fırat Kalkanı'nda 178 DEAŞ hedefi vuruldu, 26 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
HDP'li Kerestecioğlu, referandumu boykot etmeyeceklerini ve hayır oyu kullanacaklarını söyledi
Taksim ve civarında, yarından 16 Şubat'a kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde Dede Korkut'tan Pir Sultan Abdal'a, Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a kadar söz ustaları ile Türk dünyasında kullanılan müzik aletleri "gönül coğrafyası haritası"nda yaşatılıyor
YSK'nın, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı