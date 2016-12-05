08:33, 14 Şubat 2017 Salı

HDP referandumu boykot etmeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa referandumunda boykotu tartıştıklarına ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde ‘hayır’ diyecek” açıklaması yaptı.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara Haymana'daki çocuklara istismar olayını kınadıklarını belirtti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili kurulan Meclis araştırma komisyonu raporunun TBMM Genel Kurulunda ele alınmasını isteyen Kerestecioğlu, Mecliste çocuk haklarına ilişkin daimi bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

Seçim dönemlerinde insanların biraz olsun sözü ele aldıklarını, sokaklarda, televizyonlarda heyecanlı tartışmaların yaşandığını dile getiren Keresteceoğlu, "Bugün ise ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki seçim dönemlerinde dahi insanların konuşmasına tahammül kalmadı." diye konuştu.

Kerestecioğlu şu görüşleri savundu

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, ömrünü darbecilerle mücadeleye adamış insanları, referandumda 'hayır' diyecek herkesi darbeci ilan etti. Erdoğan'a göre kendilerini desteklemeyen herkes ya FETÖ'cü ya anayasa değişikliğini anlamamış. Neden halkı suçlamaya başladılar? Çünkü ellerine ulaşan seçim anketleri de yurttaşların 'hayır' dediğini gösteriyor. Anayasa değişikliği akla o kadar yatmıyor ki tüm güce, halka uyguladıkları baskıya rağmen yurttaşları ikna edemiyorlar. Ne yapsalar olmayacak, o sandıktan evet çıkmayacak.

Artık korku duvarı aşıldı. Ne propaganda hakkımızın engellenmesine ne de tek bir oyumuzun gasp edilmesine izin vereceğiz. Bu ülkenin yurttaşları özgürlüğüne düşkündür, kimsenin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmez."

Kerestecioğlu, bir soru üzerine, referandum sürecinde HDP üzerinden spekülasyonların yapıldığını ifade ederek, "Bizim seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde 'hayır' diyecek." dedi.