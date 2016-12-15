Hollanda'dan darbeci subaylara ikamet izni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda GÃ¶Ã§ ve VatandaÅŸlÄ±k Dairesi (IND), sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu incelemek iÃ§in gereken 18 aylÄ±k sÃ¼re boyunca, subaylar ile ailelerinin Ã¼lkede kalmasÄ±na izin verdi.
BBC'nin Hollanda'nÄ±n Ã¶nde gelen gazetelerinden NRC'nin Ã¶zel haberinden aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Avrupa'da gÃ¶revli olan ve sayÄ±larÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir grup subay, Ankara'nÄ±n 'geri dÃ¶nÃ¼n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± reddetti ve sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±.
TÃ¼rkiye, darbe giriÅŸimi nedeniyle arananlarÄ±n ocak ayÄ±ndan itibaren 3 ay iÃ§inde Ã¼lkeye dÃ¶nmesi halinde, vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Habere gÃ¶re, Hollanda makamlarÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) uygulamasÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'nin iade talebine sÄ±cak bakmÄ±yor. Bu sebeple IND, baÅŸvuruculara 18 ay boyunca subaylara ve ailelerine oturum izni verdi.
NRC'ye konuÅŸan TÃ¼rk yetkililer ise 'adil yargÄ±lama' gÃ¼vencesi verdi. TÃ¼rk yetkililer, NATO mÃ¼ttefiki Hollanda'nÄ±n, firari askerler iÃ§in 'gÃ¼venli liman' olmasÄ±nÄ± 'kabul edilemez' bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Hollanda GÃ¼venlik ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle suÃ§lularÄ±n iadesini geÃ§ici olarak askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.
Gazeteye konuÅŸan HollandalÄ± siyasi parti temsilcilerinden Demokratlar 66 (D66) milletvekili Sjoerd Sjordsma, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu siyasi Ã§Ä±karlarÄ±n Ã¼zerinde bir konu olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik sÄ±ÄŸÄ±nma mevzuatÄ±nÄ±n yeniden gÃ¼ncellemesini istedi.
Sosyalist Parti (SP) milletvekili Sharon Gasthuizen de, TÃ¼rk subaylarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusuna Ã¶ncelik verilmesini istedi. Gasthuizen, "SÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±, diplomasinin Ã¶tesinde insan hakkÄ± ve gÃ¼venliÄŸi ile ilgili" dedi.
Hollanda Devlet Televizyonu (NOS) da, 15 Temmuz'dan sonra 100'den fazla TÃ¼rk subayÄ±nÄ±n BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Daha Ã¶nce Alman basÄ±nÄ± NATO'da gÃ¶revli en az 40 TÃ¼rk askerinin Ã¼lkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ±nda gÃ¶revli 86 subayÄ±n da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
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