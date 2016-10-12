PKK'ya birÃ§ok ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon

Cari aÃ§Ä±k azaldÄ±

Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, AralÄ±k 2016'da Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. 2016 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 32 milyar 605 milyon dolar oldu