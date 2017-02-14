08:57, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

ABD'den Venezuela BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'na yaptÄ±rÄ±m





ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, "uluslarararasÄ± uyuÅŸturucu trafiÄŸinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Venezuela BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± El Aissami'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD HÃ¼kÃ¼meti, Venezuela BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tareck El Aissami'yi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "kara liste"ye aldÄ±. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "uluslararasÄ± uyuÅŸturucu trafiÄŸinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±" ifade edilen El Aissami'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, geÃ§en ay baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atanan El Aissami'nin, "Venezuela'daki bir havaalanÄ±nÄ± ve limanlarÄ± kontrol ederek narkotik maddelerin sevkiyatÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi" belirtildi. El Aissami'nin ÅŸu anki gÃ¶revinden Ã¶nce Ã¼lkenin Ä°Ã§iÅŸleri ve Adalet BakanÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â "El Aissami, ayrÄ±ca Venezuela'da faaliyet gÃ¶steren diÄŸer narkotik Ã§eteleri koordine etti ve korudu. Ã–zellikle VenezuelalÄ± uyuÅŸturucu kralÄ± Walid Makled Garcia'nÄ±n uyuÅŸturucu sevkiyatÄ±nÄ± ayarlamaktan ciddi kazanÃ§ saÄŸlayan El Aissami, ayrÄ±ca MeksikalÄ± uyuÅŸturucu karteli Los Zetas'Ä±n sevkiyatlarÄ±nÄ± koordine etti, KolombiyalÄ± uyuÅŸturucu baronu Daniel Berrera Berrera'nÄ±n ve VenezuelalÄ± uyuÅŸturucu taciri Hermagoras Gonzales PolancÄ±'nÄ±n gÃ¼venliklerini saÄŸladÄ±." Tareck El Aissami'nin "saÄŸ kolu" Samark Jose Lopez Bello ile 13 ÅŸirketin yaptÄ±rÄ±m listesine eklediÄŸi duyurulan aÃ§Ä±klamada, uyuÅŸturucudan kazanÄ±lan paranÄ±n aklanmasÄ±ndan sorumlu Bello'nun kontrolÃ¼ndeki ÅŸirketlerden 5'inin Florida eyaletinde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. ABD, Ä°ngiltere, Venezuela, Meksika, Panama ve Virgin AdalarÄ±'na yayÄ±lan uyuÅŸturucu aÄŸÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n yÄ±llarca sÃ¼ren soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan geldiÄŸi belirtiliyor.

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