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10:59, 14 Åžubat 2017 SalÄ±
Amerika
09:08, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

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Trump ve Justin Trudeau Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump ve Justin Trudeau Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nda (NAFTA) Kanada'ya yÃ¶nelik deÄŸiÅŸikliklerin Meksika'ya kÄ±yasla daha az olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Trump, iki Ã¼lkenin uluslararasÄ± ticaret konusunda gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmekten yarar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°stihdam ve ticareti Kuzey Amerika'da tutmak, hem ABD hem Kanada iÃ§in daha iyi olacak. Ä°stihdam olanaklarÄ±nÄ± ve zenginliÄŸimizi kÄ±tamÄ±zda tutmak konusunda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z ve Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

"KANADALILAR ENDÄ°ÅžE DUYUYOR"

Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau ise KanadalÄ±larÄ±n Trump'Ä±n Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± (NAFTA) yeniden mÃ¼zakere etmeye yÃ¶nelik planlarÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu dile getirerek, "Bu birÃ§ok KanadalÄ± iÃ§in gerÃ§ek bir endiÅŸe Ã§Ã¼nkÃ¼ ekonomimizin ABD ile baÄŸlarÄ±mÄ±za ve iliÅŸkilerimize baÄŸlÄ± olduÄŸunu biliyorlar" diye konuÅŸtu.

Trudeau, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"35 Amerikan eyaletinin en bÃ¼yÃ¼k ihracat pazarÄ± Kanada. Ekonomilerimiz her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolara ulaÅŸan Ã§ift taraflÄ± ticaretten bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlÄ±yor. Her iki tarafta milyonlarca kiÅŸilik istihdam, bu Ã¶nemli ortaklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ±. GÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomik baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak mÃ¼ÅŸterek baÅŸarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli."

Trump, Trudeau'nun bu deÄŸerlendirmelerine yÃ¼zde yÃ¼z katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken,Â NAFTA'ya yÃ¶nelik deÄŸiÅŸikliklerin her Ã¼lkenin yararÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Ufak tefek deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±z ve bunlar kesinlikle her iki Ã¼lkenin yararÄ±na olacak. Kanada'yla ilgili mesele, gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdakinden Ã§ok daha hafif" diye konuÅŸan Trump, bÃ¶ylece NAFTA'ya yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerde Kanada'ya yÃ¶nelik deÄŸiÅŸikliklerin Meksika'ya kÄ±yasla daha az olacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.Â 



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