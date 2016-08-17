09:17, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ± yarÄ±n devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n devam edilecek.

GÃ¼venlik gerekÃ§esiyle DiyarbakÄ±r'dan Ankara'ya nakledilen davanÄ±n 12'nci duruÅŸmasÄ±, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da baÅŸlayacak.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±n, geÃ§en hafta celse arasÄ±nda, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± mahkemeye sunmuÅŸtu.

DuruÅŸmada taraf avukatlarÄ±nÄ±n,Â esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaaya karÅŸÄ± savunmalarÄ± ve beyanlarÄ± alÄ±nacak.

SavcÄ± YalÃ§Ä±n,Â sanÄ±klardan 23'Ã¼ hakkÄ±nda "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bozma" suÃ§larÄ±ndan 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteyerek, 15'i iÃ§in de beraat talebinde bulunmuÅŸtu.

YalÃ§Ä±n, yargÄ±lamanÄ±n, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 3 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyalarÄ± ayrÄ±larak devam etmesini istemiÅŸti.

AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbetle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen sanÄ±klar ÅŸunlar:

"UÄŸur DoÄŸanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Ã‡oban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Åžah YÃ¼ce, Ãœmit DoÄŸanay, Remzi Ã–zÅŸan, Ahmet Taylan, Hasan UyanÄ±k, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali GÃ¼ler, Ahmet Tura, Mehmet Ã‡aÄŸlar, Cevher TÃ¼rk, Cihan YÄ±ldÄ±z, RÄ±dvan BaÅŸ ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar Y.O, F.G, A.S, M.D. ile A.K."

SuÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dair yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in haklarÄ±nda beraat kararÄ± verilmesi istenen sanÄ±klar ise ÅŸÃ¶yle:

"Hasan ve HÃ¼seyin OkÃ§u, YÄ±ldÄ±z DoÄŸanay, Ahmet BiÃ§ici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem KaÃ§maz, Ahmet Arif YusufoÄŸlu, Ahmet TanrÄ±verdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin AdÄ±yaman ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar M.Ä°. ve F.K."

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede Yusuf Er, Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un 7 Ekim 2014'te, DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK mensuplarÄ±nca, "DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ±" iddiasÄ±yla saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Maktuller ile olayda yaralanan Er'in, saldÄ±rÄ± Ã¼zerine BaÄŸlar semtinde bir daireye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±, eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren grubun binanÄ±n Ã§evresini sardÄ±ÄŸÄ± ve bu kiÅŸileri aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, eylemcilerin, Er ile maktullerin 5 numaralÄ± dairede olduÄŸunu anlamalarÄ± Ã¼zerine bir kiÅŸinin mutfak balkonundan daireye girdiÄŸi ve iÃ§eridekilere silahla ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.

SilahlÄ± kiÅŸinin kapÄ±yÄ± aÃ§arak, grubun diÄŸer Ã¼yelerini de eve aldÄ±ÄŸÄ±, eylemcilerin ikametgaha sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± linÃ§ ederek ateÅŸli ve delici silahlarla yaralayÄ±p Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kattaki camdan aÅŸaÄŸÄ± attÄ±klarÄ±, birini de sÃ¼rÃ¼kleyerek binadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± anlatÄ±lan iddianamede, aÅŸaÄŸÄ± atÄ±lan ve can Ã§ekiÅŸen maktullere sopa, taÅŸ ve tekmeyle saldÄ±rÄ±ya devam edildiÄŸi belirtiliyor.

Olayda Er dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, ikametgahÄ±n tuvaletine sÄ±ÄŸÄ±nan ve bir sÃ¼re fark edilmeyen Er'in daha sonra bulunduÄŸu, darbedilerek ve kesici aletle yaralanarak buradan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak Er'in sanÄ±klarÄ±n elinden kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ve 500 metre kadar gittikten sonra bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da iddianamede yer alÄ±yor.

SanÄ±klarÄ±n, 4 maktulÃ¼ "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan dÃ¶rder, "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozma" suÃ§undan birer olmak Ã¼zere beÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± istenen iddianamede, Er'in yaralanmasÄ±na iliÅŸkin de ayrÄ±ca cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

DiyarbakÄ±r'daki izinsiz gÃ¶sterilerde BÃ¶rÃ¼, Dakak, GÃ¼neÅŸ ve GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 17'si tutuklu 34 sanÄ±k yargÄ±lanÄ±rken, YargÄ±tay 5. Ceza Dairesinin, aynÄ± suÃ§lamalarla ilgili suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 7 Ã§ocuk hakkÄ±nda, Ã§ocuk aÄŸÄ±r ceza mahkemesinde aÃ§Ä±lan 2 davanÄ±n bu davayla birleÅŸtirilmesi kararÄ±yla davada toplam yargÄ±lanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 21'i tutuklu olmak Ã¼zere 41'e yÃ¼kselmiÅŸti.