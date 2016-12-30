09:26, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

ÅžÄ±rnak'ta eÄŸitime kar engeli





ÅžÄ±rnak merkez ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar kar sebebiyle tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonucu il merkezi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentte etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugÃ¼n,Â il merkezi ile merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. AyrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayÄ±lacak.

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