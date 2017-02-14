09:21, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Ã‡in'den uzaya kargo gemisi





Ãœlkenin ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1, nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1'in (GÃ¶k Gemisi-1) nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Åžinhua ajansÄ±, yapÄ±mÄ± Ã¼lkenin kuzeyindeki liman kenti Tiencin'de tamamlanan Tiencou-1'in, gÃ¼neydeki Haynan eyaletinde bulunan VÄ±nÃ§ang FÄ±rlatma Merkezi'ne getirildiÄŸini duyurdu. Ã‡in Ä°nsanlÄ± Uzay AjansÄ± (CMSA), kargo gemisinin burada montaj ve test prosedÃ¼rÃ¼nden geÃ§erek nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±r duruma getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Gemi, 13 ton kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na sahip ve 6 ton yÃ¼k taÅŸÄ±yabiliyor. YÃ¶rÃ¼ngede Ã¼Ã§ ay kalabilecek ÅŸekilde tasarlanan Tiencou-1'in, Ã‡in'in yÃ¶rÃ¼ngedeki Tiengong-2 (GÃ¶k Saray-2) adlÄ± uzay aracÄ±na kenetlenerek yakÄ±t ikmali yapacaÄŸÄ± ve malzeme yÃ¼kleyeceÄŸi belirtildi. Ã‡in'in Ã¼rettiÄŸi ilk uzay kargo gemisinin, Ã‡angcÄ±ng-7Y2 (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) roketiyle ateÅŸlenmesi bekleniyor. Tiencou-1 misyonunun, Pekin yÃ¶netiminin 2020'ye kadar yÃ¶rÃ¼ngede uzay istasyonu kurma hedefine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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